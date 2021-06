L’ajuntament d’Alfara del Patriarca juntament amb la Fundació CEU San Pablo convoca 11 beques per a estudis universitaris de grau i cicles formatius

Connect on Linked in

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca publica les bases per a la concessió d’11 beques per a cursar estudis de grau amb la Universitat Cardenal Herrera CEU i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior en l’Institut Superior d’Estudis Professionals CEU València. El termini per a presentar les sol·licituds serà de l’11 de juny al 10 de juliol de 2021.

Aquest any, com a novetat, i complint el que es preveu en el conveni entre l’ajuntament d’Alfara del Patriarca i la Fundació CEU San Pablo de data 25 de novembre de 2020, es convoca una beca per a estudiar Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior en l’Institut Superior d’Estudis Professionals CEU València (ISEP). Aquesta beca se suma a les deu beques per a cursar estudis superiors de grau en els Centres la titularitat dels quals corresponga a la Universitat CEU Cardenal Herrera, situats a la província de València, i que tradicionalment ja concedien totes dues institucions als veïns de la població d’Alfara del Patriarca.

“Gràcies a la voluntat de totes dues institucions hem pogut incloure en les beques per al pròxim curs els estudis de cicles formatius de grau mitjà i superior, ja que existeix una demanda creixent d’aquesta mena de formació”, explica Marisa Almodóvar, alcaldessa de la població.