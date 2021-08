L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca organitza el seu primer concurs ‘Engalana el teu balcó o finestra’

Connect on Linked in

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha organitzat el seu primer concurs “Engalana el teu balcó o finestra”, amb l’objectiu de traslladar i motivar l’ambient de les festes als balcons i finestres del municipi al mateix temps que es respecten les distàncies i mesures de seguretat pertinents per la situació sanitària. Aquest certamen està organitzat per la regidoria de Festes, i es durà a terme els dies 21, 22, 23 i 24 d’agost.

“Enguany molts dels actes de les nostres festes patronals no es podran desenvolupar, no obstant això, no volem perdre els nostres costums i tradicions, per això engalanarem el poble perquè lluïsca bonic i es mantinga la il·lusió de les nostres festivitats”, explica Marisa Almodóvar, alcaldessa de la població.

Cada concursant podrà participar amb un màxim d’una fotografia. El veïnat podrà decorar l’exterior de les seues vivendes amb qualsevol material i temàtica, sempre que no dificulte el pas de vianants i els elements estiguen ben ancorats.

Per participar, els concursants hauran de traure una fotografia del balcó o finestra que haja engalanat amb motiu de les Festes. Posteriorment, s’haurà d’enviar aquesta imatge al correu comunicacio@alfaradelpatriarca.es amb el seu nom, telèfon de contacte i adreça de l’habitatge. Després haurà de pujar la foto a alguna de les seues xarxes socials amb l’etiqueta #viualfaraenfestes i etiquetar a l’ajuntament: @ajuntamentAlfaradelpatriarca (Facebook) @aj_alfaradelpatriarca (Instagram) @Alfarajuntament (Twitter).

Els balcons o façanes hauran d’estar decorats, almenys, des del 21 fins al 24 d’agost. El jurat, en la seua labor de selecció del premiat, valorarà fonamentalment l’originalitat de la composició, la qualitat ornamental, i l’harmonia del conjunt i disseny.

Hi haurà tres guardons, el primer premi de 200 €, el segon premi 100 €, i el tercer premi 75 €. La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà pública en la web www.ajuntamentalfaradelpatriarca.es i el guanyador serà avisat telefònicament. El jurat podrà declarar desert aquest certamen, per motius justificats i deixar sense efecte la concessió del premi.

Per altra banda, l’ajuntament enguany també està repartint cobre-balcons per decorar les vivendes, totes les accions estan encaminades a mantindre viu l’esperit de les festes patronals. Per això, l’ajuntament convida a tota la població a engalanar les seues vivendes, siga per participar en el concurs o simplement per disfrutar dels actes lúdics i culturals commemoratius de les festes patronals.