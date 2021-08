L’ajuntament d’Alfara del Patriarca posa en marxa el seu segon Pla Municipal d’Igualtat

Connect on Linked in

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha posat en marxa el seu II Pla d’Igualtat de Dones i Homes, un projecte que ha tingut la col·laboració de l’empresa per EQUÀLITAT, Participació i Igualtat, i que ja es pot consultar a la web del consistori. El Pla va ser aprovat per unanimitat en el últim ple ordinari.

Des de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca ja són diversos els anys que s’està treballant cap a la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes. “El nostre poble ha demostrat el seu compromís per a l’obtenció d’una societat igualitària i inclusiva, en la que totes i tots tinguem cabuda, i és en aquest context en què apostem ara per donar continuïtat a aquestes iniciatives mitjançant el II Pla Municipal d’Igualtat d’Alfara del Patriarca 2021-2025. El camí que ja hem iniciat, així com les mesures adoptades, no han fet sinó despertar en nosaltres la necessitat de continuar avançant”, ha explicat Marisa Almodóvar, alcaldessa de la població.

Des del consistori es vol agrair a totes les associacions que han prestat la seua col·laboració, així com al veïnat que, mitjançant els canals de participació oberts utilitzats en la producció del present pla, han compartit les seues vivències fent aquest projecte possible.

De l’informe elaborat s’extrau que, malgrat tractar-se d’un municipi de reduïda grandària, en conseqüència, de cultura i valors tradicionals on les persones es coneixen entre elles, es percep “com a obert i amb una consciència igualitària entre sexes; el que es reflecteix en les polítiques municipals”.

De l’anàlisi situacional, s’indica que les dones són majoria pel que fa als estudis de tercer grau a Alfara del Patriarca, però pateixen nivells més alts d’atur. En aquest sentit, cal destacar que el 60% de les persones inscrites com a demandants d’ocupació a Alfara del Patriarca són dones. Pel que fa a l’economia alfarera, està dominada pel sector serveis, que representa el 76% de l’activitat, seguit del sector de la construcció amb el 16%.

Entre les accions i objectius d’aquest II Pla destaca la planificació d’una agenda anual d’activitats que incloga principis d’igualtat i no discriminació, i que englobe els diferents àmbits d’actuació política mitjançant la coordinació en l’acció del govern municipal; la creació periòdica de continguts sobre igualtat que es difonguen als canals de comunicació habituals de l’Ajuntament (xarxes socials, web, etc.); i campanyes de visibilització de referents femenins en la història en diferents àmbits a través d’exposicions, concursos, reconeixements, etc.; aplicació de la perspectiva de gènere en l’activitat laboral diària de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca; millora de la comunicació i l’impacte de les accions i mesures d’igualtat implementades. També es promocionarà i reforçarà la participació ciutadana augmentant les relacions entre associacions a través dels valors d’igualtat i no discriminació. En l’àmbit de l’educació cultura i esports, es realitzaran diferents accions on s’introduiran els valors i principis d’igualtat i no discriminació, entre altres actuacions. Aquest II Pla Municipal d’Igualtat té un període d’implementació de 4 anys, que engloba el període comprés entre 2021 a desembre de 2025.

“La desigualtat entre homes i dones és un problema complex, que requereix una resposta institucional i social de gran impacte. Però, fer d’Alfara del Patriarca un poble més equitatiu és possible si tota la ciutadania actuem en comú”, ha ressaltat Almodóvar.