L’ajuntament d’Alfara del Patriarca presenta la seua I Escola Municipal de Govern Obert

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca, junt amb la consultora social valenciana EQUÀLITAT, participació i igualtat, presenta la I Escola Municipal de Govern Obert, un projecte innovador amb el qual és cerca fomentar la governança responsable, participativa i transparent, incloent-hi també al programa accions de sensibilització ciutadana entorn dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i els valors de l’Agenda 2030.



L’Escola Municipal de Govern Obert, la qual mostra el pacte del consistori amb els valors de la transparència, la participació ciutadana i col·laboració pública-privada; i està constituïda per diferents accions de tipus formatiu i divulgatiu, donant cabuda al teixit associatiu del municipi, al funcionariat de l’ajuntament, als xiquetes i xiquets del CEIP Sant Joan de Ribera i el Centre Educatiu Ramón y Cajal que cursen els nivells formatius de 4t i 5é de Primària i, finalment, a la ciutadania en general.



El projecte comptarà amb l’experiència i el coneixement d’un gran nom de professionals provinents principalment de l’àmbit acadèmic. Un exemple d’aquest prestigiós elenc és Lorenzo Cotino, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de València, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de la CV i Vocal del Consell de Transparència de la Generalitat Valenciana.



L’alcaldessa d’Alfara del Patriarca, Marisa Almodóvar, ha destacat la importància de dur a terme actuacions municipals com aquesta, que garantisquen la connexió del consistori amb la ciutadania, la promoció d’una societat més cohesionada i involucrada en els assumptes de l’ajuntament. Per la seua banda, la regidora de Transparència i Sanitat, Inmaculada Beltrán, incideix en la necessitat d’incloure en l’agenda de l’ajuntament els preocupacions socials i els compromisos ètics amb el desenvolupament sostenible i el govern obert. Aquest projecte està subvencionat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat democràtica de la Generalitat Valenciana i la Delegació de Govern Obert i Participació de la Diputació de València.



Els invitacions als grups assistents és duren a terme de manera individualitzada i personalitzada i, a més a més, per a l’efectiu desenvolupament d’aquestes accions, l’ajuntament d’Alfara del Patriarca disposarà de dependències municipals que puguen acollir als diferents grups participants, garantint sempre uneixes correctes mesures de seguretat sanitària i distanciament social adaptades a la situació pandèmica.