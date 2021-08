L’ajuntament d’Alfara del Patriarca realitzarà actes lúdics i culturals per commemorar les festes patronals

Connect on Linked in

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca comença a repartir el seu llibre de festes. Encara que enguany la normativa i la situació sanitària no permetrà realitzar les celebracions d’anys anteriors, el consistori ha volgut conservar la tradició i ha preparat actes lúdics i culturals per als dies 21, 22, 23 i 24 d’agost.

“Hem organitzat diferents actes adaptats a les circumstàncies actuals, intentant oferir espectacles i activitats per a totes les edats, no serà el mateix a anteriors edicions, però treballem per conservar els nostres costums populars i tornar a celebrar amb totes les mesures de seguretat”, explica Marisa Almodóvar, alcaldessa de la població.

El llibret de festes, amb una il·lustració d’Iván Burguete Zayas en la portada, es pot replegar a les dependències de l’ajuntament de 9 a 13 hores, i a més les veïnes i veïns rebran d’obsequi un cobre-balcó amb el lema: ‘Alfara en festes: la il·lusió de fer poble’. Aquest any per primera vegada, també s’ha creat un concurs per decorar els balcons i finestres de la població, d’aquesta manera es vol conservar l’ambient festiu i característic de les festes patronals del municipi conservant les distàncies i mesures de seguretat. “Volem mantindre el poble viu, les nostres tradicions i la nostra història”, explica Almodóvar, qui recorda que al llibre de festes sempre s’han inclòs fragments de la història del municipi que hui en dia conservem gràcies a la seua publicació any darrere any.

El dissabte 21 d’agost es dedicarà als majors, amb volteig de campanes, missa sagrament de la unció als malalts i a les 22.30 hores, concert de festes organitzat per l’Agrupació Musical d’Alfara del Patriarca. El diumenge 22 d’agost serà el Dia dels Xiquets, amb missa i volteig de campanes. A les 19.30 hi haurà un taller de màgia i globotà, i a les 22.30 hores el musical Snowman.

El dilluns 23 d’agost serà el torn de la Joventut. El dia començarà a les 6 del matí amb el Cant de l’aurora a càrrec de les Filles de Maria 20/21. També hi haurà una mascletá al carrer Rajolars a càrrec de Pirotècnica Turys, organitzada i patrocinada pels clavaris de Santa Bàrbara 20/21. A les 22 hores, espectacle de màgia de Rubén Aparisi, als Jardins de l’ajuntament, organitzat i patrocinat per l’Ajuntament. I a les 23:30 h, espectacle del mentalista Toni Pons, organitzat i patrocinat pels clavaris de Santa Bàrbara 20/21.

Per finalitzar, el dimarts 24 d’agost se celebrarà la festa de Sant Bertomeu. Hi haurà missa dedicada al patró de la població cantada per la coral San Juan de Ribera. A la vesprada, partida de Raspall femení i partida de Llargues al carrer Major. A les 23:00 hores, espectacle musical “Divos i Divas”. I el fi de festa tindrà lloc a la zona dels Rajolars al finalizar l’actuació amb un espectacle pirotècnic a càrrec de la Pirotècnica Turys.

L’ajuntament vol agrair als col·lectius festers i a la població per la seua comprensió i adaptació a la situació sanitària per segon any consecutiu.