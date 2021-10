L’ajuntament d’Alfara del Patriarca reparteix mocadors per fomentar la festa de Sant Donís i el comerç local

Connect on Linked in

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca, amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana i la celebració de Sant Donís, patró dels enamorats valencians, repartirà aquesta setmana mocadors entre els veïns i veïnes que compren dolços tradicionals als forns de la localitat. D’aquesta forma es vol promocionar el comerç local al mateix temps que es fomenten tradicions de la nostra terra, com és la ‘Mocaorà’.

La regidoria de Festes s’ha unit amb la regidoria de Desenvolupament Local per dur a terme aquesta iniciativa que vol promoure la compra als establiments de la població. Seran els mateixos forns els que repartiran els mocadors entre la seua clientela quan compren dolços tradicionals. La campanya finalitzarà quan s’esgoten les existències. Sols es podrà donar un mocador per persona.

“Enguany encara no podrem celebrar les paelles del 9 d’octubre tal com era costum, però volem seguir fomentant altres tradicions, com són la Mocaorà i la festa dels enamorats valencians, Sant Donís”, explica Marisa Almodóvar, alcaldessa d’Alfara del Patriarca i regidora de Festes. Per la seua part, Sonia Rodado, regidora de Desenvolupament Local, ha destacat “la importància de recolzar la compra en els comerços de la població, que ofereixen productes de qualitat plens d’història i estan regentats per veïns”.

Per celebrar el Dia de la Comunitat Valenciana des de l’ajuntament s’han organitzat també altres accions al llarg de tota la setmana. El divendres 8 d’octubre els alumnes de tercer a sisé de Primària del CEIP San Juan de Ribera i del col·legi Ramón y Cajal assistiran, en els Jardins de l’ajuntament, al contacontes ‘Llegendes de Jaume I’, per conéixer la història de ‘El Conqueridor’ a través de relats teatralitzats. Es realitzaran diferents torns.

El divendres 8 d’octubre també tindrà lloc una mascletà nocturna a les 21 hores a la zona dels Rajolars, serà realitzada per la pirotècnia Tamarit.

Per altra banda, aquesta setmana des de Serveis Socials de l’ajuntament d’Alfara del Patriarca s’ha organitzat la Setmana del Major, amb un taller de risoteràpia el 4 d’octubre i un taller de ceràmica que començarà el 6 d’octubre.

A més, a partir del 7 d’octubre se celebra el Festival Miradors de l’Horta organitzat per Turisme Carraixet i la Mancomunitat del Carraixet, de la que Alfara forma part. Dins d’aquest projecte, la plaça Sant Joan de Ribera d’Alfara acollirà l’obra ‘Dona vida l’Horta’, un projecte que interpreta l’horta com una pacient malalta per diverses patologies, i nosaltres som la seua sanació. Una obra elaborada per estudiants de Disseny de la Universitat CEU-UCH.

Per tant, la celebració del 9 d’octubre es commemora amb una Setmana Cultural amb diferents iniciatives pensades per a tota mena de públic.