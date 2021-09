L’ajuntament d’Alfara del Patriarca repta a la població a fer 8.000 passos al dia amb motiu de la Setmana de la Mobilitat

Print This Post

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca, amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, ha organitzat el concurs: #repte8000passos, amb l’objectiu de fomentar hàbits saludables i al mateix temps reduir les emissions de CO₂, en substituir l’ús de vehicles de motor pels trasllats caminant.

Per a participar, cal caminar almenys 8.000 passos al dia, del 20 al 24 de setembre, i registrar aquests passejos a través de les aplicacions d’un telèfon intel·ligent, podòmetre o rellotge digital. Després, una vegada finalitzada la setmana i superats tots els dies, s’ha d’enviar la informació a través d’un formulari en línia (https://forms.gle/tqvHzphSJJe7xRsv6).

Entre tots els participants es farà un sorteig el 28 de setembre. El premi serà una mensualitat en el gimnàs municipal d’Alfara del Patriarca. Aquells que hagen realitzat 10.000 passos o més en el dia, rebran una participació extra, pel que tindran el doble d’oportunitats de guanyar.

“Volem fomentar la vida saludable i l’esport, i apostar per la mobilitat sostenible, saludable i segura”, ha indicat Jaume Martínez, regidor d’Esports, qui també afirma que Alfara del Patriarca compleix les condicions ideals per a realitzar qualsevol recorregut a peu o amb bicicleta, a més disposa de camins rurals i del barranc del Carraixet per a contemplar l’horta i el paisatge que ens envolta.

Enguany, la Setmana Europea de la Mobilitat celebra la resiliència dels municipis i els seus assoliments, i intenta mantindre aquesta dinàmica, per això, Alfara del Patriarca s’ha sumat a aquesta iniciativa. Amb diferents propostes, es vol augmentar la mobilitat activa i promoure l’ús de la mobilitat de baixes o nul·les emissions. La promoció de la mobilitat activa forma part de l’agenda d’aquesta setmana de la mobilitat, atés que la salut física és un altre eix central de la mobilitat urbana sostenible. A més, la disminució de les externalitats negatives relacionades amb el trànsit, com les emissions dels tubs d’escapament, també exerceix un paper important. I sota aquest eix ha nascut el primer repte dels 8.000 passos al dia d’Alfara del Patriarca.