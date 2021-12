L’ajuntament d’Alfara del Patriarca s’adhereix a la xarxa ‘Ciutats que caminen’

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca vol fomentar la mobilitat sostenible i hàbits de vida saludable, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 Fruit d’aquest interés s’ha adherit a la Xarxa de Ciutats que Caminen. Una proposta que fou aprovada per unanimitat a l’últim ple.

Amb aquesta adhesió es vol fomentar una cultura on la gent trie caminar. “Aquest és un compromís per aconseguir una població sostenible i saludable”; explica Marisa Almodóvar, alcaldessa d’Alfara del Patriarca. Per això, des de la corporació municipal es treballa conjuntament amb la societat i diferents estaments per a superar les barreres físiques, socials i institucionals que sovint limiten la possibilitat que la gent opte per caminar. Una de les primeres iniciatives ha sigut ‘Metrominuto’, un mapa esquemàtic amb una vintena de punts que representen les principals centralitats de la població (serveis, places, parcs…) i la distància entre elles, expressada en metres i en minuts. La seua finalitat és desdramatitzar la cultura de caminar, posant en evidència la proximitat entre llocs més representatius de la població. En tractar-se de distàncies curtes i temps breus, ens predisposem millor a caminar fins al nostre destí, triant el mitjà pedestre per als nostres desplaçaments. Com a exemple, a Alfara, des de l’ajuntament al poliesportiu tan sols hi ha 7 minuts o 450 metres. “Tenim l’avantatge que en pocs minuts estem a qualsevol punt del poble caminant”, aclareix Almodóvar.

Dins dels principis estratègics d’aquesta proposta de les ‘Ciutats que Caminen’ destaca incrementar la mobilitat integral; dissenyar i gestionar espais i llocs per a les persones; millorar la integració de les xarxes per als vianants; realitzar un plantejament especial i usos del sòl en suport a la comunicació a peu; reduir el perill d’atropellaments; millorar la sensació i seguretat personal, i en definitiva desenvolupar una cultura de caminar amb diferents actuacions.

Al substituir l’ús de vehicles de motor pels trasllats caminant es fomenten hàbits saludables i al mateix temps es redueixen les emissions de CO₂. Caminar millora la salut de les persones i del planeta, s’estalvia, es guanya temps per a pensar, redueix estrés, cuida del poble, millora les relacions socials, dona sentit a l’espai públic, fomenta les compres al xicotet comerç, i evita accidents de tràfic.