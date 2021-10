L’ajuntament d’Alfara posa en marxa una campanya de control de gats urbans i voluntariat de les colònies felines

Connect on Linked in

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha posat en marxa una campanya de control dels gats urbans i voluntariat de les colònies felines. Els voluntaris rebran formació específica i un carnet que els acredite com a tal. A més es demana la col·laboració del veïnat per a la donació de mantes, menjar, joguets, i tota classe de material que puguen necessitar aquests animals.

Fins al moment el municipi disposa d’una colònia amb una trentena de felins, tots ells esterilitzats i es crearan nous espais per a la seua protecció, al mateix temps que s’eliminen les possibles molèsties produïdes per alguns gats de carrer. També s’està fomentant l’adopció a través de la protectora Modepran, i ja hi ha gats que han trobat una família on viure.

Sonia Rodado, regidora de Comunicació, explica que la convivència entre persones i gats de carrer no sempre és fàcil i, a vegades, es generen conflictes, “per això és important tindre les colònies controlades, es millora la salut dels animals, la seua qualitat de vida, i no transmeten malalties”. Cal recordar a més que els felins mantenen baix control als rosegadors.

“Des de l’ajuntament apostem per una gestió ètica de colònies felines urbanes”, indica Rodado. Per a la creació de colònies de gats controlades, la metodologia que s’utilitza és l’anomenada CES: captura, esterilització, i devolució dels animals a la colònia original o la reubicació en un espai adequat. Aquesta acció permet eliminar les molèsties produïdes pels gats de carrer no controlats.

Amb aquestes colònies, es realitza un control de la natalitat amb la seua esterilització evitant que augmente la població; també desapareixen les olors, baralles i crits propis de les èpoques de zel. Es millora l’estat sanitari dels animals, es controla que els gats estiguen sans i no transmeten malalties. Per altra banda, l’alimentació controlada amb pinso permet mantindre la zona de menjar neta.

Per a realitzar donacions i col·laborar amb aquesta campanya, a la planta baixa del consistori hi ha una persona encarregada d’acollir d’11 a 15 hores tot el que el veïnat aporte. Les persones interessades a ser voluntaris poden enviar un correu a desenvolupament@alfaradelpatriarca.es. Junts millorem les nostres colònies felines.