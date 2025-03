L’Ajuntament d’Algemesí amplia els tallers de ioga per a donar resposta a la gran demanda

L’èxit d’assistència i la voluntat de l’Ajuntament d’Algemesí per reforçar les iniciatives que promouen la cura i l’atenció de la salut mental han propiciat la prolongació dels tallers de ioga fins a finals d’abril.

A partir d’avui, 21 de març, s’han posat en marxa dotze noves sessions en el mateix espai i horaris establerts en la primera edició.

Les sessions es realitzen a la Casa de l’Esport, els dimarts de 15:30 h a 16:30 h i els divendres de 9:00 h a 10:00 h. Com en l’edició anterior, no és necessària cap inscripció prèvia i les persones interessades només han d’acudir amb una manta i una estoreta pròpies.

Carmina Borrás, regidora de Salut, ha afirmat: “La resposta ciutadana ha demostrat que aquest tipus d’activitats són necessàries per afavorir el benestar emocional i físic de la nostra població. Per això, des de la Regidoria de Salut hem fet un esforç per prolongar els tallers, facilitant així que més persones puguen beneficiar-se d’aquesta pràctica i incorporar-la al seu dia a dia. Continuarem apostant per iniciatives que milloren la salut mental de la ciutadania d’Algemesí.”

Amb aquesta ampliació, l’Ajuntament d’Algemesí continua promovent activitats que afavoreixen la salut integral i el benestar dels seus veïns i veïnes.