Connect on Linked in

La reforma i millora del carrer Santiago Apòstol i augmentar la dotació per al nou pavelló cobert són unes altres de les principals inversions

L’Ajuntament d’Algemesí aprova un pressupost municipal de 24.114.000 euros que inclou iniciar la construcció de la piscina d’estiu





L’Ajuntament d’Algemesí ha aprovat el pressupost municipal per a 2020 que ascendeix a un total de 24.114.000 euros. El pressupost de 2020 ha comptat amb els vots a favor de PSPV-PSOE, Esquerra Unida i regidor no adscrit, i els vots en contra del Partit Popular, Compromís i Vox.



En el capítol d’inversions destaca la dotació de 600.000 euros per a construir la piscina a l’aire lliure, atenent així una reivindicació social des que es tancaren les antigues instal·lacions per no estar adequades a la normativa. També s’amplia el pressupost de l’obra del nou pavelló cobert amb 310.000 euros per a afrontar la seua construcció amb garanties. El capítol d’inversions destacades es completa amb 210.000 euros per a millorar el carrer Santiago Apòstol i altres carrers.



També dins del capítol d’inversions, però amb l’aportació de la Generalitat dins del Pla Edificant, s’estableix una partida d’1.900.000 euros per a la construcció del nou col·legi d’educació especial Alberto Tortajada, 530.000 euros per a construir quatre aules noves en l’IES Bernat Guinovart, 160.000 euros per a reformar el col·legi Ribalta, i 139.000 euros per a l’ampliació del col·legi Salvador Andrés.



Per a l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, que també gestiona l’àrea municipal d’Hisenda, aquests pressupostos “permeten mantindre tots els programes i ajudes que impulsem la passada legislatura com la Xarxa de Llibres, les ajudes socials el pla de dinamització econòmica o les ajudes a l’agricultura que incrementem un 118% respecte als governs del PP. En matèria d’ingressos perdem els 156.000 euros de l’IBI de l’autopista, però tindrem 2.700.000 euros de la Generalitat per a impulsar les reformes projectades en els centres educatius”.



La disminució del deute del consistori durant tota la legislatura passada en més de 2.200.000 euros, ha permés que l’ajuntament obtinga un préstec d’1.200.000 euros per a fer front aquestes inversions mantenint l’estabilitat financera local. Respecte al crèdit que es demanarà, l’alcaldessa assegura que “no afecta l’estabilitat financera i permetrà escometre amb garanties les inversions que ens demana la ciutadania com el nou pavelló, la piscina d’estiu o la reparació de vies públiques”.



D’altra banda, des de l’ajuntament s’ha optat per equilibrar l’Impost de Béns immobles. La revisió cadastral portada cap l’any 2014 ha fet que baixe el valor de les zones més cèntriques i que puge en la resta de la ciutat. Ara es busca equilibrar amb una pujada d’un 4%, la qual cosa suposa una mitjana de 25 euros; en les zones de major valor la pujada serà de 36 euros i les de menys valor serà de 18 euros, una redistribució de pes fiscal en tota la ciutat. “Hem volgut, després de 6 anys, començar a readaptar l’IBI per a evitar pujades importants després de la revisió cadastral. I ho hem fet, també, per a rectificar la política d’impostos del PP que continuava incrementant l’IBI de la major part de la ciutat, però que anava reduint l’impost als immobles del centre de la ciutat i de la zona residencial del Pla. Són uns pressupostos amb una càrrega impositiva progressiva que ens permetran continuar transformant Algemesí”.