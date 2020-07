L’Ajuntament d’Algemesí concedeix les primeres 225 ajudes i injecta 135.000 euros a les empreses locals afectades per la crisi sanitària

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les ajudes corresponen a les empreses que es van veure obligades a tancar durant el confinament



Les empreses que declaren disminució d’ingressos durant l’estat d’alarma poden sol·licitar fins al 3 d’agost les ajudes municipals

L’Ajuntament d’Algemesí ha iniciat el pagament de les primeres ajudes a les empreses i autònoms de la ciutat que van haver de tancar per l’estat d’alarma a mitjan mes de març. En la primera fase del programa municipal d’ajudes s’han concedit ja 225 subvencions de 600 euros, la qual cosa suposa un import total de 135.000 euros. En els pròxims dies s’espera que finalitzen els tràmits per a completar la documentació requerida a altres empreses que tenen dret a aquest pagament en la modalitat de la primera fase. Es tracta d’una sèrie d’ajudes que els serveis de promoció econòmica de l’ajuntament han treballat amb les associacions empresarials locals Empal i Acsa.



Les empreses o autònoms que no es van veure obligades a tancar poden acollir-se a les ajudes previstes en la segona fase a les quals poden presentar-se si han tingut una disminució en la facturació del 75% entre altres consideracions. Es pot sol·licitar aquesta ajuda gasta el 3 d’agost i són ajudes entre 300 i 700 euros segons les circumstàncies de facturació global.



La tercera modalitat, ajudes de 300 euros, també es pot presentar fins al 3 d’agost i estan pensades per a empreses que va disminuir la seua facturació entre un 50% i un 75% durant l’estat d’alarma.



La regidora de Promoció Econòmica, Palma Egido, ha destacat “la voluntat de fer senzills els tràmits administratius i que les ajudes puguen arribar al major nombre possible d’empreses i autònoms d’Algemesí, per la qual cosa s’han establit tres categories per a atendre la major part de les situacions en aquesta crisi sanitària”.



A més d’aquesta sèrie d’ajudes, des de l’àrea de promoció econòmica s’ha repartit un lot de producte desinfectant i de gel hidroalcohòlic als comerços de la ciutat. Una altra iniciativa sorgida des del confinament ha sigut elaborar una guia comercial de la ciutat a la qual s’han incorporat establiments segons obrien i es comunicava al consistori. En l’actualitat hi ha més de 200 locals registrats entre alimentació, comerç, perruqueria, estètica, i hostaleria.