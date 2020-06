L’Ajuntament d’Algemesí controla l’accés a la casa consistorial amb una càmera que pren la temperatura corporal

Connect on Linked in

Entrar a l’Ajuntament d’Algemesí amb la major seguretat. Al llarg d’aquests dies s’han pres diverses mesures per a assegurar la higiene de l’edifici i la seguretat tant dels funcionaris com de les persones que acudeixen als edificis municipals. La major novetat és que per a accedir a la casa consistorial cal passar per davant d’una càmera tèrmica que controla la temperatura corporal, una forma ràpida per a reconéixer l’estat de salut de totes les persones abans d’accedir a les dependències.

La càmera que s’ha instal·lat permetrà també als treballadors municipals que puguen fitxar sense mantindre cap contacte físic amb el dit o altres sistemes.

Per a realitzar gestions municipals cal sol·licitar cita prèvia amb el departament al qual es vol accedir. La cita pot concertar-se per telèfon o a través de l’APP d’Algemesí. Una vegada acudeix a l’edifici cal portar posada la mascareta, netejar mans amb gel hidroalcohòlic i esperar per a ser atesos per funcionaris que també porten mascareta i separats per una pantalla de metacrilat.

“Hem dut a terme totes les mesures per a garantir la seguretat tant dels funcionaris com dels veïns i veïnes que acudeixen a l’ajuntament a realitzar les seues gestions. Des del primer moment es va dur a terme el teletreball i ara volem garantir l’ordre i la seguretat amb la gestió presencial que hem implementat d’acord amb les fases de la desescalada”, assegura l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano.