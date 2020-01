L’Ajuntament d’Algemesí dedica a l’escultor Leonardo Borràs una sala en el Museu de la Festa

Connect on Linked in

El Museu de la Festa ha obert el nou espai dedicat a Leonardo Borràs situat en la primera planta del Convent de Sant Vicent, que acull la valuosa col·lecció donada per la família Borràs a la ciutat. Així naix aquest espai dedicat a l’estudi de la trajectòria de l’autor i la seua contribució a l’escultura contemporània que anirà renovant el seu discurs expositiu anualment per a abordar diferents àmbits de l’obra de l’autor.



Com assenyala el regidor de Cultura, Pere Blanco, “aquesta sala no és només un espai de conservació d’una impressionant col·lecció sinó que es planteja com un centre de documentació per a estimular projectes i estudis en col·laboració amb la Universitat de València”.



La primera exposició que presenta és “El llegat d’unes mans”, comissariada per Àlex Villar i alumnes del màster de Patrimoni Cultura i el de Cultura Visual, i planteja un itinerari que ens endinsa en els racons de la seua vida a partir d’unes obres que articulen els ideals estètics de Leonardo Borràs (Algemesí, 1923) revelats poèticament per les seues mans.



Formen part d’aquesta col·lecció importants obres en bronze, models originals de monuments públics, esbossos i peces íntimes en les quals descobrim al Leonardo més autèntic, que busca la captació de l’ànima a partir del rostre en màscares, caps i busts. Algunes tenen la bellesa inèdita d’allò inacabat; altres, més acurades en la seua definició, connecten amb l’hiperrealisme escultòric dels setanta, en una especial connivència estètica amb l’escultor italià Giacomo Manzù.



En la mostra també es repassen moments crucials de la seua trajectòria, el seu pas per l’Acadèmia, la seua condició de catedràtic de dibuix d’institut, la seua relació amb personatges del món de la cultura com Joan Fuster, Martí Domínguez o Bernat Montagud. Tot això li fa meréixer el nomenament d’Acadèmic de Sant Carles, a més de la inestimable consideració de la seua ciutat natal on se’l considera com un mestre de mestre i principal impulsor del cercle artístic d’Algemesí.