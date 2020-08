L’Ajuntament d’Algemesí denuncia una estafa de 135.400 euros

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els presumptes estafadors van falsificar documents per a suplantar a una empresa proveïdora i a una entitat financera

L’Ajuntament d’Algemesí ha denunciat aquest matí davant la Policia Nacional una estafa per un total de 135.401,54 euros com a resultat del pagament d’una mensualitat del servei de recollida de fems i neteja viària a un compte fraudulent. Els delinqüents van falsificar documents i certificats bancaris per a suplantar a l’empresa proveïdora i a una entitat financera davant el departament d’intervenció municipal.



L’alcaldessa Marta Trenzano i el primer tinent d’alcaldia Pere Blanco han formulat la denúncia aquest matí una vegada que l’adjudicatari del servei de neteja viària, l’empresa Tetma, va confirmar el dimarts que ni és ni mai ha sigut titular del compte en la qual es va ingressar la factura corresponent al passat mes de desembre.



L’Ajuntament d’Algemesí va adjudicar el servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària el novembre passat per un període de deu anys. El contracte va arrancar l’1 de desembre de 2019 i Tetma va emetre la factura corresponent al primer mes de servei el passat 31 de març. La factura es va registrar en el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat el 7 d’abril.



El 23 d’abril, el departament d’intervenció de l’Ajuntament rep un correu electrònic que sol·licita l’ingrés dels pagaments relatius al contracte del servei de recollida de fem en un nou compte. El personal tècnic de l’Ajuntament requereix el detall de la modificació i els malfactors remeten una certificació bancària falsa i un fals document de l’empresa, que són disfressats amb tota una sèrie de segells, encunys i signatures i que indueixen a l’error. L’Ajuntament abona la factura el 30 d’abril en el compte fraudulent.



L’estafa es destapa el 3 d’agost quan Tetma reclama el pagament de la factura registrada el 7 d’abril. L’Ajuntament remet les dades corresponents a l’ingrés en qüestió i Tetma confirma, el 4 d’agost, que no és titular del compte ni de les adreces de correu electrònic des de les quals es va ordir el frau.



L’Ajuntament ha sol·licitat al seu banc la retrocessió de la transferència per a intentar recuperar els diners i l’alcaldessa ha formulat la denúncia per a intentar atrapar als malfactors.



L’empresa adjudicatària del servei de neteja viària ha anunciat que també interposarà una denúncia per suplantació d’identitat.