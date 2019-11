L’Ajuntament d’Algemesí estrena una nova aplicació per a reservar les instal·lacions esportives municipals per internet

Print This Post

A través del web municipal www.algemesi.es es podran reservar i pagar les pistes esportives

Es tracta d’un servei molt sol·licitat per les persones que utilitzen habitualment les instal·lacions esportives municipals. L’Ajuntament d’Algemesí, a través de la regidoria d’Esports, ha estrenat aquesta nova ferramenta que pretén facilitar la manera de realitzar les reserves de les diferents pistes esportives municipals a colp d’un clic, d’una forma senzilla, àgil i en línia.

Segons el regidor d’Esports, Rafael Lluch, “s’ha buscat oferir a la ciutadania una ferramenta funcional i molt dinàmica”. A través del web www.algemesi.es/page/reserves, es podrà consultar la disponibilitat de les instal·lacions prèviament, abans fins i tot d’identificar-se com a usuari. I, després, s’hi podrà escollir l’horari de la reserva i realitzar-ne el pagament amb targeta bancària, sense més tràmits ni temps d’espera ni gestions.

A més, amb la introducció de la nova ferramenta, s’ha previst ampliar fins a 48 hores el temps en què es podrà reservar qualsevol pista esportiva, inclús durant els caps de setmana. També, en la mateixa reserva hi ha l’opció per a altres espais esportius a banda del poliesportiu, com ara el pavelló cobert, l’Estadi Municipal o la Casa de l’Esport.

La publicació d’un díptic informatiu facilitarà a la població els passos a seguir per a registrar-se en l’aplicació i reservar els espais esportius. Així mateix, explicarà els avantatges de reservar en línia en comptes de presencialment i respondrà les preguntes més freqüents que planteja l’ús de la nova aplicació.

“Amb aquesta nova aplicació, l’Ajuntament d’Algemesí, incideix en la millora i modernització de les instal·lacions esportives municipals, adaptant l’Administració local als nous temps i incorporant l’administració electrònica en el processos d’utilització de totes les pistes esportives municipals”, assegura el regidor d’Esports, Rafael Lluch.