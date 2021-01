L’Ajuntament d’Algemesí inicia converses amb les associacions empresarials locals per a impulsar ajudes

Connect on Linked in

El consistori gestionarà 555.867 euros del Pla Resistir



L’Ajuntament d’Algemesí gestionarà 555.867 euros del Pla Resistir. Es tracta d’ajudes a empreses i autònoms dels sectors més afectats pels tancaments decretats per l’administració autonòmica. La Generalitat Valenciana i la Diputació de València aportaran 472.487 euros, mentre que el consistori algemesinenc invertirà 83.380 euros.



Es tracta d’un pla d’ajudes per als sectors més afectats per les mesures contra el coronavirus adoptades per la Generalitat. S’inclouen l’hostaleria, restauració, oci nocturn, activitats de creació artístiques, activitats turístiques i activitats esportives, recreatives i d’entreteniment.



L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, i la regidora de Promoció Econòmica, Palma Egido, han mantingut converses amb els representants de l’agrupació empresarial, Empal, l’associació de comerciants, Acsa i l’entitat que agrupa l’hostaleria local, Arbal. L’alcaldessa ha manifestat que es tracta de “escoltar les associacions per a conéixer les seues inquietuds, propostes i veure com podem ajudar als sectors més afectats de l’economia local. Des de l’ajuntament volem impulsar una sèrie d’ajudes per als sectors directament afectats, que en aquests casos el més perjudicat és l’hostaler, així com la resta de comerços de la ciutat”.



Des de les associacions de comerços, empreses i hostaleria d’Algemesí han insistit les dificultats que veuran els sectors comercials i d’hostaleria amb les noves mesures quan encara no s’havien recuperat completament. Per a Àngels Sierra, presidenta de Acsa, el tancament de l’hostaleria i la reducció d’horaris afecta al xicotet comerç. Des de l’associació de comerciants advoquen per accions concretes com a ajudes directes i reeditar la Targeta Activa a la primavera.



Mariano Clemente, president de Empal, ha destacat que al sector industrial no li estan afectant tan directament aquestes mesures, però el sector comercial, l’hostaleria i tota l’activitat que es desenvolupa dins de la població està patint directament aquestes restriccions, per la qual cosa s’ha mostrat partidari de la necessitat que les mesures vagen acompanyades d’un paquet d’ajudes. “Fins ara les ajudes de la Generalitat i el Govern espanyol han arribat amb comptagotes, no obstant això podem estar contents de la gestió de l’Ajuntament d’Algemesí que, des de l’inici de la pandèmia, ha estat treballant conjuntament amb les diferents agrupacions empresarials i amb OTEA amb ajudes directes, reduccions impositives a l’hostaleria i accions contínues per a tractar d’impulsar el comerç local i pal·liar els efectes econòmics provocats per aquesta situació”. Empal considera que l’única manera d’eradicar aquesta pandèmia està en la vacunació massiva de la societat, el compliment dels protocols sanitaris i la responsabilitat individual.



El president de l’associació local de bars i restaurants, Arbal, Josep Camarasa, ha destacat que l’hostaleria està tancada “i són famílies que depenem dels negocis i que no tenen cap mena d’ingrés. El que el sector necessita són ajudes directes, ara mateix no tenim una altra opció. Al final, d’això depén que puguem tornar a obrir i treballar sempre amb precaució i totes les mesures necessàries. Quan ha sigut així, les coses han funcionat”.