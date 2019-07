L’Ajuntament d’Algemesí inverteix 50.000 euros per a canviar la llum de 242 fanals de la ciutat

Print This Post

En les últimes setmanes s’ha canviat la llum de 242 fanals d’Algemesí. Aquest treball s’ha dut a terme als carrers Cardenal Cisneros, Alberto Tortajada, Lluís Vives, Ferran d’Aragó i Santa Teresa. També s’han canviat les llums de tots els fanals del barri del Raval.



Una inversió de 50.000 euros cofinançada per la Diputació de València que ha servit per a millorar la qualitat i quantitat de llum en aquests carrers de la ciutat. “Tenim el compromís de continuar amb la millora de les llums de la ciutat fins a cobrir totes les zones que han demanat lluminària pel desgast de les llums LED que es van instal·lar en el seu moment”, ha assegurat l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano.



La pròxima inversió prevista és la que se centra en els polígons industrials, l’avinguda del Ferrocarril, l’avinguda de Guadassuar i Copal on es millorarà l’enllumenat públic. Aquesta actuació està finançada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, per un valor de 65.000 euros.