L’Ajuntament d’Algemesí inverteix 700.000 euros a millorar i modernitzar els polígons industrials de Xara, Cotes i Nucli Urbà

Les actuacions compten amb una subvenció de l’IVACE i permeten actuar en un milió de metres quadrats de superfície industrial





La subvenció de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, ha permés a l’Ajuntament de Algemesi escometre un ambiciosa pla per a modernitzar i millorar les tres zones industrials de la ciutat. En total s’ha actuat en el milió de metres quadrats que abasten els polígons de Xara, Cotes i Nucli Urbà amb una inversió de 700.000 euros.



Els treballs s’han centrat en tres línies de treball que van encaminades a aconseguir una major sostenibilitat de les zones industrials, augmentar la seua seguretat tant als carrers com per a les empreses i millorar la imatge dels tres polígons.



En l’apartat de major sostenibilitat s’ha treballat en actuacions com la connexió a través d’un carril bici, canvis tecnològics de la il·luminació pública a LED i instal·lació de contenidors de residus amb elements de subjecció.



L’increment de seguretat s’ha aconseguit amb la renovació de senyalització vertical i horitzontal de trànsit i les indicacions dels carrers dels polígons. En diversos carrers també s’ha millorat l’asfaltat i s’han renovat els hidrants de protecció contra incendis. La seguretat dels polígons ha augmentat amb la connexió de les càmeres de vídeo vigilància a la Policia Local.



La millora de la imatge dels polígons consisteix en la plantació de zones verdes i arbratge, creació de zones de picnic i façanes vegetals.



La regidora de Promoció Econòmica, Palma Egido, ha destacat que es tracta de “una oportunitat per a posar al dia els polígons industrials d’Algemesí, que siguen més atractius per als inversors, i que tinguen major seguretat i accessibilitat per a clients, proveïdors i treballadors”.



Per la seua banda, l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha assenyalat que en el consistori “tenim un compromís amb la promoció econòmica de la ciutat i això inclou actuar sobre els polígons industrials que tenim, però també hem iniciat gestions per a ampliar la zona industrial i que puguen instal·lar-se noves empreses a la ciutat”.