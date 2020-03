L’Ajuntament d’Algemesí obri l’Skate Park

Connect on Linked in

Algemesí ja compta amb unes instal·lacions per a practicar les diverses modalitats d’Skate Park. Aquest espai està situat a la plaça d’Europa.



L’apertura va comptar amb l’assistència del speaker Fhire Garcia, els grafiters GrowUpCrew i el grup de LetsGrowHipHop que, amb la col·laboració de l’Espai Jove, van donar diversos cursets de ball, skate i grafitis durant tot el matí. L’acte va comptar amb una gran presència d’aficionats a l’skate de totes les edats i modalitats.



Les instal·lacions compten amb tres zones diferenciades, una d’elles per a la modalitat de roller, una per al bowl i una tercera per a la modalitat d’street on compten amb diferents obstacles.



Per altra banda, es va atorgar el premi al primer Concurs d’Art Urbà d’Algemesí. Lucía Bastida i Marcos Navarro van ser els guanyadors per la proposta de pintura que presentaren a l’skate park.



El regidor d’Esports, Rafael Lluch, ha destacat que la construcció de l’skate park “és una necessitat tant per al col·lectiu d’skaters com per als col·legis que vulguen utilitzar les seues instal·lacions. La gran assistència a la inauguració ens dona una visió de l’acollida que tenen aquestes instal·lacions. Des de la regidoria d’Esports esperem que tots els veïns i veïnes de la ciutat puguen disfrutar de les pistes”.