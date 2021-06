L’Ajuntament d’Algemesí premia 6 comerços d’Algemesí en la 23 edició dels Premis per l’Ús i la Dignificació del Valencià en l’Àmbit Municipal

Connect on Linked in

Es tracta d’una convocatòria que pretén servir d’estímul i de reconeixement a l’esforç i l’interès que mostra el comerç de la localitat algemesinenca per tal de fer un ús normal i natural del valencià en la seua activitat econòmica.



Des de l’Agència de Promoció del Valencià han assegurat que es tracta de premiar als comerços que més han destacat amb l’ús públic del valencià promocionant i dignificant la llengua i el comerç de proximitat.” Per la seua part, el regidor de Promoció del Valencià, Rafa Lluch, ha volgut afegir que “seguim recolzant l’economia local front a la global, utilitzant un dels factors diferencials que tenim com és la nostra llengua.”



Les modalitats premiades són tres i els comerços guardonats han estat sis en total, que s’han emportat com premi 500€ a cada un i un segell que avala el reconeixement per part de l’Ajuntament com a empresa que promociona i dignifica l’ús del valencià.



En la modalitat corresponent a l’empresa que haja destacat en l’ús del valencià en la retolació i en el material imprés els guardons s’han destinat a Infollop, solucions informàtiques i a Soufi, abastiment d’oficina. En segon lloc han estat premiats el gimnàs Oafitgym i el cafe-restaurant Trencadís com a empreses de nova creació que destaquen en l’ús del valencià. Per últim, el premi relacionat amb l’ús de la llengua aplicada a les noves tecnologies se l’han emportat l’Acadèmia Els Tarongers i el comerç Decomob, mobles i decoració.



Aquesta ha estat la 23 edició d’uns premis que s’han convertit en referent per a molts altres municipis i que han anat evolucionant al llarg dels anys, ampliant les modalitats i els recursos econòmics. De fet, aquesta edició és la primera que compta amb una subvenció per part de la Diputació de València. Immaculada Cerdà, cap de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació s’ha mostrat molt agraïda a l’acte per “fer fàcil viure en normalitat el valencià” i ha destacat que aquesta convocatòria és una inspiració per a noves campanyes lingüístiques d’altres institucions.