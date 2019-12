L’Ajuntament d’Algemesí premia el treball d’investigació sobre l’origen de la Basílica de Sant Jaume i de la ciutat presentat per Joaqui García Sentamans

Connect on Linked in

Un treball sobre les conclusions de les excavacions arqueològiques dutes a terme en les Basílica de Sant Jaume ha sigut reconegut amb el premi de ciències socials Vicent Castell Llàcer en la seua quarta edició. Joaqui García Sentamans analitza en “La Capella de la Comunió d’Algemesí”, la història i l’evolució arquitectònica d’un dels edificis més emblemàtic i més antic de la ciutat, la Basílica de Sant Jaume.

El jurat ha valorat positivament la seua aportació a l’esclariment dels orígens d’Algemesí, ja que la investigació sobre el temple parroquial antic posa llum sobre les diferents fases de la seua evolució històrica. Aquest projecte demostra que Algemesí forma part del projecte jaumí de les ubicacions de les esglésies cristianes.

Com a aportacions singulars, d’una banda, la investigació de l’autora descarta la teoria fins ara mantinguda de l’origen del temple sobre una mesquita i la presenta com una construcció cristiana ex novo. D’altra, obri un camí per a futures investigacions que esbrinen i proporcionen noves aportacions sobre l’Algemesí islàmic.

Per a la regidoria de Joventut, Palma Egido, “durant els treballs de camp arqueològics que es van dur a terme en la basílica de Sant Jaume van sorgir molts dubtes per part de la gent que veia els treballs. Ara, amb el treball de Joaqui García, poden quedar resoltes aquestes preguntes i fins i tot aprofundir en el seu treball”.



Sobre la consolidació del premi, la regidora ha destacat que des de l’Ajuntament d’Algemesí “ens ha preocupat sempre donar visibilitat al treball que duen a terme els nostres joves estudiants en les diverses matèries: artística, científica, literària i en el cas que ens ocupa les ciències socials. Lluny dels tòpics d’una joventut que no es preocupa pel seu futur, el treball portat des del consistori ens descobreix gent jove amb una sòlida preparació universitària i que tenen unes inquietuds socials i culturals que ens fan confiar en el futur”.

El jurat del premi estava format per l’alcaldessa Marta Trenzano; la regidora de Joventut, Palma Egido; els historiadors Josep Antoni Domingo i Enric Olivares; l’antropòleg Salvador Llopis, i l’ultima guanyadora del premi Eva Tortajada.