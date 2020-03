L’Ajuntament d’Algemesí presenta a Teruel l’exposició “Puntades de modernitat: Moda i Cultural als bojos anys 20”

Connect on Linked in

El director del Museu Valencià de la Festa, Julio R. Blasco i el comissari i conservador del fons tèxtil del museu Guillem B. Alventosa s’han traslladat a Terol per presentar el projecte de rehabilitació realitzat el passat 2019 al museu al voltant de la moda i la història dels anys vint, materialitzat amb l’exposició ″Puntades de modernitat: Moda i cultura als bojos anys 20″.



Aquesta iniciativa sorgeix a partir del projecte DISTER2020, un projecte únic al nostre país que conjuga disseny i artesania, ambdós conceptes lligats sempre a valors fonamentals com són la sostenibilitat i la inclusió social. L’objectiu d’aquesta acció que organitza l’ajuntament de Terol sota la direcció de Javier Hernández, el patrocini de la Fundació Tervalis i la col·laboració del Govern d’Aragó i la Universitat de Saragossa, és ratificar la ciutat de Terol com un referent en l’àmbit nacional d’una nova forma de crear i dissenyar que sigui respectuosa amb el medi ambient i amb les persones.



Per itinerar l’exposició, i baix la col·laboració del projecte SILKNOW (amb finançament del programa d’investigació i innovació Horizonte 2020 de la Unió Europea), s’ha dut a terme un catàleg on queda constància de la part de la col·lecció que ha viatjat a Terol, formada principalment per peces de cessió privada i part del fons del museu, amb textos del comissari que contextualitzen la mostra, donant-li una visió acadèmica.



SILKNOW ha signat un conveni de col·laboració amb el museu, i s’ha interessat pel fons i l’innovador treball amb el patrimoni tèxtil que es realitza a les seues instal·lacions, ja que es tracta d’una col·lecció formada per un gran conjunt de peces confeccionades en seda com a matèria primera. Un projecte on entren en joc un gran conjunt d’universitats i institucions d’arreu d’Europa com les universitats de Hannover, Palermo, València, l’Institut Cervantes, Jozef Stefan de Ljubljana… i que pretén difondre i protegir el patrimoni tèxtil realitzat en seda.



L’objectiu d’aquesta visita ha estat presentar la mostra expositiva, que s’ha adaptat al seu continent expositiu, el Centro de Ocio Joven José Antonio Labordeta, nomenant-se ″La seda y los inicios de la moda contemporània femenina en los años veinte″, però sobretot difondre el treball que es du a terme durant els períodes de rehabilitació i posada en valor de la col·lecció, on la contractació d’un equip de modistes amb LABORA a través de l’ADL i l’Ajuntament d’Algemesí, permet dur a terme un projecte basat en la sostenibilitat amb forta perspectiva de gènere, recuperar un ofici com és la modisteria, maltractada durant molt de temps en el sector del treball, i protegir tant com donar a conéixer un patrimoni com és el que es conserva en les instal·lacions museístiques de la nostra localitat, que cada vegada estan rebent més donacions, cessions, i oportunitats de treball a través dels tallers educatius, visites, exposicions i jornades de rehabilitació que està duent a terme el conservador i l’equip del museu.