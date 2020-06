L’Ajuntament d’Algemesí reparteix a les empreses locals 1.200 litres de material desinfectant

Connect on Linked in

També ofereix 500 estovalles de paper per a damunt la taula per als bars i cafeteries de la ciutat

L’Ajuntament d’Algemesí ha llançat una nova mesura de suport als comerços i locals d’hostaleria de la ciutat. En els pròxims dies es distribuiran 600 litres de material de neteja desinfectant, 600 litres de gel hidroalcohòlic per a les mans, 500 estovalles de paper per a damunt la taulad’un només ús per a bars, cafeteries i restaurants, i 600 vinils de promoció de les empreses locals amb l’eslògan “Tornem. Som Algemesí”.



La regidora de Promoció Econòmica, Palma Egido, ha assenyalat que la nova ajuda és “una mesura que és igual per a tots els comerços, perquè tots necessiten líquid desinfectant i, en el cas de l’hostaleria, estovalles d’un sol ús que usaran segons vagen obrint”. Palma Egido ha destacat que l’ajuntament “ha estat, està i estarà amb les empreses de la ciutat sempre amb el criteri de secundar-les, i estem receptius a analitzar totes les mesures que servisquen per a millorar la situació de tot el comerç d’Algemesí”.



Aquesta mesura de col·laboració amb el teixit comercial i hostaler local se suma a les ajudes directes de 600 euros a totes empreses que van haver de tancar amb motiu de l’estat d’alarma. La segona fase del Pla Reactiva es posa en marxa també amb ajudes directes de 500 euros a les empreses obligades a tancar en aplicació del RD 463/2020 que no han accedit a les subvencions promogudes per aquest motiu per la Generalitat Valenciana.



A tot això s’uneix l’elaboració d’una guia de comerços, serveis i locals d’hostaleria de la ciutat que s’actualitza constantment segons obrin les diverses empreses locals. La guia es troba en la web de l’ajuntament i totes les actualitzacions es distribueixen per les xarxes socials municipals.