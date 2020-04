Connect on Linked in

Es tracta de material de protecció personal reutilitzable i homologat

L’Ajuntament d’Algemesí repartirà 23.000 mascaretes pels domicilis de la ciutat

L’Ajuntament ha comprat 23.000 mascaretes a una empresa valenciana a través de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Es tracta de mascaretes homologades d’acord amb la normativa UNE 0065:2020, tot i que no s’han de considerar un producte sanitari. Són per a persones sense símptomes de COVID-19.

Les mascaretes van en paquets de dos unitats. Es repartirà un paquet per cada vivenda de la ciutat quan l’empresa les servisca a l’Ajuntament. Està previst fer el repartiment en uns 15 dies.

Les mascaretes són reutilitzables fins a deu cicles de llavat. S’han de llavar a mà. Primer, cal diluir 30 ml de lleixiu en 970 ml d’aigua calenta a 60ºC. Després, s’ha de submergir la mascareta en la mescla i deixar-la a remulla durant 20 minuts. Finalment, cal penjar-la en un lloc net perquè se seque.

Les mascaretes tapen el nas, la boca i la barba, estan confeccionades amb un material reutilitzable i filtrant que permet la respiració, garanteixen un ajustament adequat a la cara i són reutilitzables sempre que se seguisquen les instruccions de neteja.

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha destacat que davant la irrupció de la crisi sanitària «ens hem quedat sense material d’aquestes característiques en tota Espanya. És cert que la Generalitat ha llogat setze avions de material per al personal sanitari i per a les forces de seguretat, transportistes, personal de neteja, serveis socials i per a les persones que estan treballant en primera línia. Però ara que s’inicia la desescalada i pot eixir més gent al carrer, l’Ajuntament ha fet aquesta compra per fer un primer repartiment a totes les vivendes. Hem volgut esperar a tindre la garantia de seguretat necessària, mascaretes homologades i amb un percentatge de protecció elevat, per damunt del 90 %. I, si ens en fan falta més, anirem adquirint el material necessari».

Com a mesures de seguretat a seguir abans d’utilitzar la mascareta, cal llavar-se bé les mans almenys durant 40 segons amb aigua i sabó i, una vegada posada, no tocar-la. Per a llevar-se-la, abans cal llevar-se els guants de protecció, llavar-se les mans amb aigua i sabó i procurar no tocar la part frontal de la mascareta.