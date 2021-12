L’ajuntament d’Alginet aporta quasi 20.000 € per al programa EMPUJU i ECOVID

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els programes han permés contractar a 11 persones per a un any

El dimecres 29 de desembre, l’alcalde d’Alginet, el regidor de personal, la regidora d’ocupació i la tècnica de l’ADL, van rebre a les 11 persones que s’incorporen a treballar al consistori fins el 28 de desembre de 2022.

Jose Vicent Alemany, alcalde del municipi, va donar la benvinguda als nous treballadors i els va recordar que “al llarg d’un any van a treballar per als veïns i veïnes d’Alginet”.

Aquestes contractacions han estat possibles gràcies als programes de foment de l’ocupació EMPUJU i ECOVID. Uns programes aprovats per LABORA amb una ajuda de 74.037,72 euros i 123.121,92 euros respectivament, cofinançats pel Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana i el Programa d’Ajuda REACT-UE com a fons extraordinari per a pal·liar els efectes de la pandèmia. A aquestes ajudes cal sumar l’aportació municipal de 19.601,38 euros.

Els dos programes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa. Per una banda, el programa EMPUJU 2021, busca fomentar l’ocupació en persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals. En aquets pla s’han contractat a 2 auxiliars administratius, 1 informàtic i 1 integrador social.

Per altra banda, el programa ECOVID 2021, és un pla destinat a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys per entitats locals i s’ha contractat a 1 tècnic administratiu, 2 auxiliars administratius, 2 assistents domiciliaris, 1 animador sociocultural i 1 mantenidor d’instal·lacions esportives.

comunicacio@alginet.e