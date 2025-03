L’Ajuntament d’Alginet ha rebut les ajudes econòmiques atorgades per la Fundació Amancio Ortega per a pal·liar els danys causats per la DANA que va afectar la localitat.

Aquestes ajudes, destinades a la reparació d’infraestructures i espais públics, suposen un important suport per a la recuperació del municipi després dels desperfectes ocasionats pel temporal.

Des del consistori han agraït la col·laboració de la Fundació, destacant la importància d’aquest suport per a accelerar la rehabilitació de zones afectades i millorar la qualitat de vida dels veïns. Entre les actuacions previstes amb aquests fons s’inclouen la reparació de camins rurals, la millora del clavegueram i la recuperació d’edificis municipals danyats.

L’ajuntament ha habilitat un punt per tal que tot aquell veí que desitge més informació sobre les ajudes puga informar-se a per no estar perjudicats a l’any que ve després de l’auditoria que duràn a terme desde la fundació.