L’Ajuntament d’Almussafes adquireix la parcel·la de l’antiga Cooperativa per a situar noves infraestructures públiques

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ahir dimarts, es va signar el contracte de compravenda del solar de 5.324 m² de superfície, emplaçat al carrer Llauradors

La inversió municipal ascendeix a 1.823.000 euros i s’abonarà en un total de cinc anualitats

El Consistori d’Almussafes acaba d’incrementar el patrimoni urbanístic municipal amb l’adquisició directa de la parcel·la de 5.324 metres quadrats de superfície, emplaçada dins del nucli urbà, en la qual la Cooperativa Agrícola i Ramadera (COAGAL) mantenia un dels seus magatzems fins al seu trasllat al polígon industrial Joan Carles I fa quasi dues dècades. L’alcalde, Toni González, i el president de Coagal, Salvador Girona, van signar ahir dimarts, 26 d’octubre, el contracte de compravenda del solar del carrer Llauradors, 86 per un import d’1.823.000 euros, dels quals 1.300.000 es van abonar directament mitjançant xec nominatiu i la quantia restant es farà efectiva durant els pròxims quatre exercicis pressupostaris. L’executiu local situarà en el citat solar dotacions, infraestructures i equipaments d’interés públic relacionats amb la seguretat.

La sala de conferències del Centre Cultural d’Almussafes va acollir, a les 18.30 hores d’ahir dimarts, 26 d’octubre, l’acte de signatura del contracte de compravenda per a l’adquisició directa d’una parcel·la propietat de la Cooperativa Agrícola d’Almussafes, de més de 5.000 metres quadrats de superfície, en la qual l’executiu local construirà noves dotacions públiques. “Aqueix serà el futur emplaçament de la zona de seguretat del nostre poble, que incorporarà la nova Reguarda Policial, el Jutjat de Pau, el depòsit de vehicles i un circuit d’educació viària, entre altres infraestructures públiques”, va constatar el president de l’executiu local, Toni González, qui va avançar que la liberalització de sòl al carrer Major, on en l’actualitat se situa la Seu Policial, permetrà la construcció d’habitatges.

La compra del solar, en el qual s’erigia, fins fa uns anys un dels magatzems en els quals COAGAL exercia la seua activitat professional amb caràcter previ al seu trasllat a la nova ubicació al parc industrial Joan Carles I, suma un pressupost global de 1,8 milions d’euros, dels quals ahir mateix es van abonar els primers 1,3 mitjançant xec nominatiu i la resta de l’import de la compra es pagarà a raó de 130.681 euros per anualitat fins a completar la consignació pressupostària prevista per a l’any 2025.

“Es tracta de la inversió amb càrrec a les arques públiques de major abast econòmic que ha realitzat aquest ajuntament en els últims sis anys de govern”, va destacar l’alcalde durant la seua intervenció, qui va argumentar els diferents factors que conflueixen en la compravenda com el valor sentimental i de tradició en fer costat a una institució emblemàtica i de gran valor per al poble d’Almussafes com és la Cooperativa. “Som el principal pol industrial de la Comunitat Valenciana, però l’agricultura ha tingut un paper molt important en el nostre municipi i ha de jugar un paper prioritari en la diversificació de la nostra indústria en el futur”, va afirmar.

El president de la corporació, Toni González, i el president de Coagal, Salvador Girona van formalitzar el document davant notari, amb la presència de la secretària general de l’ajuntament i del regidor d’Agricultura, Faustino Manzano, així com de la Junta Directiva i una gran quantitat de socis i sòcies de la institució agrícola que ja ha celebrat les seues set dècades de trajectòria en la localitat.

El president de Coagal va valorar molt positivament l’operació de compravenda formalitzada, recordant que “fa 17 anys, l’Assemblea General de Coagal va aprovar procedir a la venda dels tres magatzems que manteníem dins del nucli urbà d’Almussafes per a desplaçar-nos al polígon, prèvia construcció d’una nova nau en aquest. Dos d’ells els subhastàrem en el seu moment, ja que havien molts empresaris interessats en la seua compra, i la parcel·la que alienem hui, en la qual manteníem el tercer dels magatzems, és l’única que venem en les millors condicions i a bon preu”. D’ací l’agraïment públic a l’Ajuntament d’Almussafes per fer possible aquest acord, que dota d’una important injecció econòmica a Coagal.

“Confiem que amb aquesta potent inversió que hem realitzat des de l’Ajuntament, després d’un any i mig de negociacions, la Cooperativa aconseguisca diversificar la seua activitat, amb una major producció i volum de treball, atés que amb ells es generaria un increment de l’ocupabilitat amb la contractació d’un major nombre de veïns i veïnes, en definitiva, un bon exemple d’economia circular”, va concloure el primer edil.