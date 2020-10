L’Ajuntament d’Almussafes aposta pel transport ecològic amb la construcció d’un nou carril bici

Print This Post

La nova infraestructura arriba fins a l’IES Almussafes

L’aposta de l’Ajuntament d’Almussafes pel medi ambient i la salut s’ha materialitzat en els últims anys a través de distintes iniciatives. L’última de les actuacions ha sigut la construcció d’un nou carril per a unir el nucli urbà amb l’institut de la població, situat en l’entrada del Polígon Industrial Joan Carles I.

El carril, que disposa de 1.240 metres de recorregut i dos metres d’amplària, ha sigut dissenyat pel Departament de Seguretat Ciutadana per a aconseguir la màxima seguretat per als usuaris, sobretot per als estudiants del centre educatiu.

Esta nova ruta circula en paral·lel a la ja existent, reservada a partir d’ara per a les persones que fan esport a peu. L’objectiu és que cada vegada més persones es decanten per la bicicleta i el patinet per als seus trasllats pel centre municipal.

El període per a sol·licitar subvencions destinades a la compra de bicicletes i patinets per part de l’alumnat de l’IES Almussafes estarà obert fins al pròxim 30 d’octubre.