L’Ajuntament d’Almussafes aprova noves partides per a afrontar les conseqüències del COVID-19

El ple de la corporació municipal destinarà el 20% del superàvit disponible actualment a iniciatives relacionades amb la lluita contra el virus



Els grups també van acordar per unanimitat una modificació de crèdit de 30.000 euros procedents de la partida de Festes, que han sigut suspeses



Les gestions per a habilitar el pressupost necessari per a afrontar les conseqüències del coronavirus ja estan en marxa a l’Ajuntament d’Almussafes. El ple de la corporació municipal va aprovar per unanimitat ahir, dimecres 22 d’abril, diferents iniciatives relacionades amb aquesta qüestió, entre les quals es troben dues modificacions de crèdit que permetran complir amb les primeres obligacions de pagament amb els diferents proveïdors i posar en marxa iniciatives relacionades amb el departament de Benestar Social. Sobre la pandèmia, l’alcalde, Toni González, assegura que “la recuperació serà llarga, però farem tot el que estiga a les nostres mans per a col·laborar amb la ciutadania”.



Els tràmits per a poder dedicar fons municipals a la lluita contra les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques del coronavirus ja han començat a Almussafes. El ple de la corporació va celebrar ahir, dimecres 22 d’abril, una sessió en la qual van començar a materialitzar-se les primeres iniciatives en aquest sentit, totes elles aprovades per unanimitat. A més de destinar el 10% del sou de regidors i regidores i el total de les subvencions als partits polítics de 2020 a aquesta qüestió, en la trobada es van acordar també diverses modificacions pressupostàries amb l’objectiu de disposar dels diners suficients per a implementar els diferents programes previstos per a la recuperació.



D’una banda, el ple va aprovar una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari mitjançant la qual es transferiran 30.000 euros del pressupost previst inicialment per a les Festes, que tal com va anunciar l’Ajuntament han sigut suspeses, a despeses derivades de qüestions relacionades amb la lluita contra la pandèmia. “Aquesta modificació era necessària i urgent per a fer front a les primeres despeses i poder complir amb les obligacions de pagament amb els diferents proveïdors, atés que es tracta d’inversions que no estaven en el pressupost municipal i, per tant, no podien imputar-se a cap partida establida amb anterioritat”, explica l’alcalde, Toni González. “Aquests 30.000 euros de la nova partida són inicials, atés que la previsió és anar augmentant-la en funció dels diners que facen falta”, matisa.



D’altra banda, tots els grups municipals van donar el vistiplau a la utilització del 20% del superàvit de 2019 disponible a data de 27 de febrer per a qüestions de caràcter social, una possibilitat que contempla l’article 20 del Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març. Aquest superàvit era de 112.072,55 euros en eixe moment, per la qual cosa la quantitat d’aquest apartat que podrà utilitzar-se per a iniciatives d’aquesta àrea seran 22.400 euros. Concretament, l’executiu local ha anunciat que d’aquest import 17.400 euros seran per a atencions benèfiques i assistències i els 5.000 euros restants per a suplementar les beques de menjador escolar.



“La nostra prioritat ara és eixir d’aquesta crisi amb les menors conseqüències possibles, per això en els pròxims mesos continuarem adaptant el pressupost anual a les necessitats que vagen sorgint. No deixarem a ningú pel camí, ja ho vam dir quan es va declarar l’estat alarma i ho mantenim amb més fermesa si cap. La recuperació serà llarga, però farem tot el que estiga a les nostres mans per a col·laborar amb la ciutadania”, afirma el primer edil. A les accions ja iniciades s’uniran pròximament, tal com avança González, unes altres en àmbits com l’educació i l’ocupació.