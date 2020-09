L’Ajuntament d’Almussafes augmenta en 13.000 euros mensuals el pressupost per a la desinfecció diària dels centres educatius

Connect on Linked in

La inversió total per a cobrir els 10 mesos de classes del present curs educatiu contempla un increment de 130.000 euros

A través de la borsa creada en l’Empresa Municipal de Serveis Públics s’ha incrementat la plantilla amb un equip d’12 treballadors especialistes en higiene i desinfecció que operaran durant l’horari lectiu

Aquest nou equip se suma al personal habitual de neteja que intervé en els col·legis i el centre d’adults fora de l’horari escolar

L’Ajuntament d’Almussafes està plenament compromés amb la protecció dels escolars almussafenys, els qui a partir del pròxim dilluns 7 de setembre inicien el curs educatiu 2020-2021 en plena pandèmia per la Covid-19. A l’estreta col·laboració amb les direccions i AMPAS dels col·legis per a l’aplicació dels plans de contingència i protocols sanitaris de seguretat en els centres educatius, se suma la implementació d’un servei diari de desinfecció exhaustiva i reiterada a càrrec del nou personal contractat després de la constitució de la borsa d’ocupació de l’Empresa Municipal de Serveis Públics d’Almussafes (*EPSA). Es tracta d’un grup d’12 operaris i operàries que han completat un curs especial de neteja Covid i que estan assignats a espais concrets en els CEIP Almassaf i Pontet diàriament i durant tot l’horari lectiu i també en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes. Increment de personal i augment del pressupost (13.000 euros mensuals) són les dues mesures del pla de xoc llançat pel consistori municipal per a previndre al màxim els contagis de coronavirus aquest curs.

Els centres educatius d’Almussafes estan preparats per a obrir les seues portes a partir del pròxim dilluns 7 al nou curs de caràcter presencial en plena ona Covid-19 i entre les qüestions que més preocupen la comunitat educativa i principalment a les famílies dels i les menors és la seguretat dels seus fills i filles en els col·legis. Precisament ahir dijous 3 de setembre, l’alcalde, Toni González, la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, i el regidor d’Educació, Pau Bosch, van visitar les instal·lacions dels CEIP Almassaf i Pontet per a constatar el compliment del pla de contingència i dels diferents protocols sanitaris per a la protecció de l’estudiantat. “A Almussafes hem fet els deures per al reinici de les classes. Després de mesos de treball els nostres col·legis es troben preparats per a rebre a l’alumnat amb les màximes condicions de seguretat”, comenta el primer edil.

En aquest sentit, des del consistori municipal s’ha fet un esforç extra per a tindre garantida, en la mesura que siga possible, la protecció de la salut dels menors durant tot el curs 2020-2021 amb la dotació de més mitjans de prevenció de possibles contagis, un autèntic pla de xoc en els centres d’ensenyament que passa per l’augment del pressupost municipal destinat a la neteja i desinfecció i també per l’increment de la plantilla. “La nostra responsabilitat amb les famílies ens ha portat a anar molt més allà del protocol mínim establit des de la Conselleria d’Educació, que estipula que la neteja de banys ha de ser d’un mínim de tres vegades al dia i la del menjador escolar després de cada ús, mesures que considerem insuficients”, declara Toni González, qui anuncia que en els centres educatius d’Almussafes es desinfectaran els patis i els menjadors escolars després de l’ús per part de cadascun dels grups d’escolars, una acció que també s’aplicarà a les condícies, despatxos i aules, on es farà un especial recalcament en la neteja de les cadires, pupitres, poms de portes, etc.). A més, el personal al capdavant de cadascun de les citades àrees sempre serà el mateix. “Hem apostat per la creació de plantilles fixes al capdavant de la neteja i desinfecció de les instal·lacions educatives, atés que amb això aconseguim limitar l’exposició i consegüentment assegurar un entorn escolar net de virus“.

Per a desenvolupar el citat pla intensiu de desinfecció, l’Ajuntament ha procedit a l’ampliació de l’equip responsable de la neteja dels centres educatius, amb la contractació d’12 operaris i operàries especialitzats en desinfecció a través de EPSA que van a desenvolupar la seua labor durant tot l’horari lectiu de manera intensiva i contínua.

La dotació d’un total de 8 treballadors per al CEIP Almassaf i 3 per al CEIP Pontet que aplicaran els tractaments de desinfecció única i exclusivament en els diferents espais interiors i exteriors de la dependència educativa assignada i d’un operari per a l’EPA, suposa un increment en la inversió municipal de 13.000 euros mensuals, la qual cosa es tradueix en un pressupost global de 130.000 euros per a sufragar tot el curs lectiu.

El nou servei de neteja i desinfecció de totes dues escoles d’infantil i primària d’Almussafes contempla 704 hores mensuals de dedicació, “una iniciativa amb la qual pretenem que els nostres col·legis siguen espais segurs”, declara la regidora Davinia Calatayud, qui també exerceix la presidència d’EPSA. Com a mesura preventiva, el citat personal se sotmetrà mensualment a proves PCR, “una acció necessària pel seu contacte diari de dilluns a divendres amb professorat i estudiantat durant l’horari lectiu”, conclou.

A més del personal de reforç especialista en desinfecció, l’empresa manté la plantilla habitual de neteja (7 treballadors en l’Almassaf, 4 en el Pontet i 1 en la EPA) que continuarà desenvolupant la feina de neteja diària fora de l’horari lectiu.