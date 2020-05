L’Ajuntament d’Almussafes beca a 319 menors amb ajudes extraordinàries per a alimentació durant l’estat d’alarma

Connect on Linked in

Després de la declaració d’estat d’alarma per la Covid-19, les beques de menjador escolar de l’Ajuntament d’Almussafes s’han transformat en la Subvenció extraordinària d’alimentació infantil, un programa assistencial mitjançant el qual es busca compensar a les famílies que tenen reconegut pel consistori i la Generalitat Valenciana el dret a aquesta ajuda. L’administració local destinarà 31.370 euros de fons propis a aquest projecte, del qual es beneficiaran tant els 162 alumnes becats aquest curs per l’Ajuntament com els que fins a la suspensió de les classes presencials gaudien de la subvenció autonòmica. La concessió es realitzarà d’ofici a través de targetes amb les quals es podran comprar productes bàsics en supermercats de la cooperativa Consum.

L’Ajuntament d’Almussafes continua adaptant els seus programes per a atendre les necessitats sorgides arran de la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia de coronavirus. Un dels quals s’han vist afectats a causa del tancament de col·legis és el que regula la concessió de beques de menjador escolar, que ha sigut modificat per l’executiu municipal per a continuar atenent les necessitats d’aquelles famílies que tenint reconegut el dret a aquestes ajudes no les estan gaudint a causa de la implantació circumstancial de la formació a distància. “Els col·legis estan tancats però les famílies continuen mantenint als seus fills i filles, probablement, amb majors estretors que abans de la crisi sanitària. La nostra intenció és assegurar que la infància no patisca més del compte tota aquesta situació”, ressalta el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano.

Aquest canvi s’ha materialitzat en la denominada Subvenció extraordinària d’alimentació infantil, amb la qual el consistori de la localitat invertirà 31.370 euros per a compensar la cancel·lació del servei de menjador escolar, beneficiant així tant a l’alumnat ja becat fins ara per l’Ajuntament (162 menors) com al que gaudia d’una subvenció procedent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (157). Cal recordar que durant l’estat d’alarma l’administració autonòmica únicament ha concedit ajudes als i les estudiants integrats en el Grup A, per la qual cosa l’Ajuntament ha decidit incloure també en aquesta acció als i les escolars situats en els grups B, C, D, E i F, que rebran més o menys quantia en funció, precisament, de la seua ubicació dins d’aquesta distribució.

Sistema de concessió i quantitats

La quantia de les ajudes s’ha calculat tenint en compte el mòdul econòmic/dia establit pel Consell, que són 4 euros, i el temps transcorregut des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma (R. D. 463/2020) i fins a la finalització de la pròrroga del Reial Decret 487/2020 de 10 d’abril. D’aquesta forma, es comptabilitzen 43 dies, que coincideixen quasi amb exactitud amb les jornades lectives transcorregudes des de la suspensió de les classes, el 16 de març, i fins al 31 de maig de 2020. Els pertanyents al Grup B rebran 175 euros, els del C 155 euros, els del D 130 euros, els de l’E 110 euros i els del F 90 euros, mentre els que les persones ja becades pel consistori percebran 85 euros. “Així ens assegurem el dret bàsic d’alimentació de xiquets i xiquetes afectats pel tancament de centres educatius”, explica l’edil, qui afig que han comptat amb la col·laboració dels col·legis en aquest procés.

El lliurament d’aquests diners es durà a terme a través de targetes emeses per la cooperativa valenciana de supermercats Consum, que seran repartides a domicili via notificació a partir del 25 de maig pel personal del Departament de Benestar Social. Amb aquesta targeta, que tindrà caràcter personal i intransferible i que tan sols podrà utilitzar el seu titular, podran adquirir-se fins al 30 de juny de 2020 productes bàsics destinats a cobrir les necessitats alimentàries del menor beneficiari. Des de l’Ajuntament ressalten que es comprovarà, mitjançant l’informe de traçabilitat, la destinació dels fons de cadascuna de les targetes, podent exigir el reintegrament de les quantitats no utilitzades degudament. “És important destacar que no són ajudes que calga sol·licitar. El consistori les concedirà automàticament a tot l’alumnat que ja era beneficiari de les beques de menjador escolar impulsades a nivell local i autonòmic i no estiguen gaudint dels vals-alimentació de Conselleria concedits recentment a estudiants del Grup A, una mesura que agilitarà tot el procés perquè els tràmits siguen mínims per a la ciutadania”, conclou Manzano.