L’Ajuntament d’Almussafes combat els mosquits ‘rantella’ i la mosca negra amb l’arribada de l’estiu

El consistori ha aplicat aquesta setmana un tractament extraordinari per a frenar la propagació d’aquestes espècies en zones verdes



El pla anual de desinsectació inclou intervencions setmanals, 12 actuacions sectoritzades en el clavegueram i tres en edificis públics



Aquesta setmana, la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes ha aplicat un tractament extraordinari contra els mosquits ‘rantella’ i mosca negra en zones verdes i en espais pròxims a les sèquies del terme municipal. L’actuació, que s’ha realitzat conjuntament amb la intervenció setmanal que es desenvolupa per a controlar les diferents plagues, pretén garantir la seguretat, la higiene i la salubritat de la ciutadania.



La salubritat continua sent una prioritat per al govern municipal d’Almussafes. A més del treball diari de neteja del terme municipal i de les intervencions extraordinàries destinades a reforçar la higiene del nucli urbà i de les zones industrials, el consistori local desenvolupa de manera periòdica tractaments contra les diferents plagues d’insectes i rosegadors que es detecten en la població, una labor que cada any es reforça amb l’arribada de la calor de l’estiu, època en la qual proliferen els problemes derivats de la presència de determinades espècies en entorns en els quals es concentra la ciutadania.



En aquest sentit, aquesta setmana la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la localitat ha dut a terme una nova intervenció emmarcada dins del seu pla anual de desinsectació, un treball implementat amb periodicitat setmanal per MJC Serveis, la companyia concessionària d’aquesta activitat. A l’habitual tractament aplicat, amb el qual es controlen les plagues d’insectes com la mosca negra, els mosquits tigre o les paneroles, s’ha inclòs també en aquesta ocasió un tractament extraordinari amb la finalitat d’eliminar els focus de mosquits ‘rantella’ concentrats als parcs, zones verdes i espai d’horta del terme municipal.



“Gràcies al nostre programa anual de control de plagues, en marxa des de fa diversos anys, estem anticipant-nos a possibles problemes d’higiene i salut i garantint la seguretat de la ciutadania. En aquesta ocasió, conscients del repunt en el nombre d’exemplars i també atenent les peticions realitzades pels veïns i veïnes hem aprofitat el tractament setmanal rutinari per a incloure un reforç que tindrà un resultat immediat per a les persones usuàries dels nostres jardins i també per a les quals es traslladen al terme municipal per a treballar en l’agricultura o la indústria o per a practicar esport”, comenta la regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud.



L’edil recorda que l’Ajuntament realitza un total de 12 tractaments sectoritzats en el clavegueram del nucli urbà i altres tres intervencions per al manteniment i revisió de les plagues en els edificis públics, així com un control preventiu de legionel·la en el sistema de reg per aspersió i en les fonts ornamentals. “Malgrat aquest sistematitzat calendari, quan es comprova un augment sobtat s’intervé de manera extraordinària amb tractaments de xoc per a evitar la propagació de les espècies”, assenyala.