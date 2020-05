L’Ajuntament d’Almussafes comença la distribució de les targetes d’alimentació que substituixen a les beques de menjador escolar

Hui, dimecres 27 de maig, un grup de conserges de l’Ajuntament d’Almussafes han començat a repartir les targetes de la Subvenció Extraordinària d’Alimentació Infantil, que substitueixen de manera provisional per l’estat d’alarma a les beques de menjador escolar concedides pel consistori. Un total de 319 alumnes es beneficiaran d’aquesta ajuda, en la qual el consistori ha invertit 31.370 euros. La Regidoria de Benestar Social ha decidit incorporar al programa tant a les persones becades fins ara per l’Ajuntament com a les que rebien l’ajuda per part de la Generalitat Valenciana fins a la declaració de l’estat d’alarma.



Tal com va anunciar l’Ajuntament d’Almussafes fa dues setmanes, la suspensió de les classes i, per tant, també del servei de menjador escolar, no suposarà la cancel·lació del programa amb el qual se subvenciona el pagament dels menús oferits en els CEIP Pontet i Almassaf. No obstant això, la situació provocada per la crisi sanitària del coronavirus ha fet que aquesta línia d’ajudes es transforme per a adaptar-se a les circumstàncies. D’aquesta forma, els diners per a col·laborar en l’alimentació dels i les menors del municipi ja ha començat a distribuir-se a través d’unes targetes que poden canviar-se fins al pròxim 30 de juny per productes bàsics en els supermercats de la Cooperativa Consum.



Un grup de conserges del consistori ha començat hui, dimecres 27 de maig, el repartiment a domicili d’aquests vals, que tenen caràcter personal i intransferible. La Regidoria de Benestar Social destina un total de 31.370 euros a aquest programa, denominat Subvenció Extraordinària d’Alimentació Infantil. En ell, a més d’atendre les persones beneficiàries de les beques de menjador concedides pel consistori, s’ha inclòs també a aquelles que fins a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma gaudien de la subvenció concedida per la Conselleria d’Educació per a aquesta qüestió i han quedat fora després de la reestructuració del pla desenvolupat per l’administració autonòmica. Per tant, als 162 alumnes del programa municipal se’ls uneixen altres 157, sent la xifra total d’escolars beneficiaris de 319.



“Consideràvem que era la millor opció perquè l’ajuda continuara prestant-se. I ho hem fet evitant al màxim els desplaçaments de les famílies i donant llibertat per a triar els productes alimentosos”, assenyala el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano. L’edil, que recorda que les quantitats atorgades varien en funció del grau en el qual es troba la persona ja beneficiara des de l’inici del present curs escolar 2020-2021, recalca “el ferm compromís de l’Ajuntament d’Almussafes amb les famílies, sobretot en una època en la qual moltes d’elles hauran d’enfrontar-se a dificultats econòmiques”.



