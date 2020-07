L’Ajuntament d’Almussafes completa treballs d’asfaltat

Connect on Linked in

La intervenció s’ha executat en l’aparcament públic del carrer Lira Almussafense i en la zona situada davall el pont de l’autopista AP7

La passada setmana, el consistori d’Almussafes va emprendre el projecte de millora d’unes quantes zones destinades a la circulació de vehicles tant en l’interior del nucli urbà com en el terme municipal. La Regidoria d’Urbanisme va contractar a l’empresa Guerola Áridos y Hormigones, S.L per un pressupost de 6.000 euros, per a intervindre en el parquing públic emplaçat en el carrer Lira Almussafense, així com en el tram de via localitzat davall el pont de l’autopista AP7.

El correcte manteniment de les calçades situades en el terme municipal d’Almussafes per a garantir la seguretat del tràfic és un dels principals objectius de l’executiu local en matèria d’urbanisme, d’ací que siguen habituals les obres per a posar a punt les zones asfaltades.



Precisament la passada setmana es va actuar en l’aparcament públic del carrer Lira Almussafense, en el que s’ha procedit a dotar d’asfaltat a una superfície de 280 metres quadrats per a facilitar l’entrada i eixida dels vehicles. “Hem eliminat els clots que dificultaven la circulació, a més de donar solució a les molèsties que es generaven en el veïnat per la concentració de la pols produït pel trànsit dels cotxes”, explica l’edil delegada, Davinia Calatayud.



Així mateix, es va reterraplenar un tram de la carretera CV 5206, que enllaça Almussafes amb la CV 42, concretament el que discorre per davall del pont de l’Autopista AP7 i que es trobava en un estat deficient. “Esta reparació també era prioritària, ja que la gran quantitat de clots i l’avançat desgast del ferm de la via havien produït alguns incidents de tràfic”, postil·la la regidora.



El consistori d’Almussafes hi ha invertit 6.000 euros de fons propis en esta intervenció.

Davinia Calatayud recorda que des d’Urbanisme es procedix a la revisió periòdica de l’estat de totes les vies i s’establixen les prioritats a l’hora d’emprendre este tipus d’accions d’esmena i reforma, sempre amb la intenció de garantir la seguretat i una adequada circulació dels vehicles.