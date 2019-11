L’Ajuntament d’Almussafes concedeix 175 beques de menjador escolar per al curs 2019-2020

El consistori inverteix enguany un total de 50.812 euros per a ajudar a les famílies a finançar el cost d’aquest servei



Alleugerir la càrrega econòmica i col·laborar en la conciliació personal i professional són els principals objectius d’aquesta convocatòria



El programa de beques de menjador escolar impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes ja té la llista de persones beneficiàries en la seua convocatòria per al curs 2019-2020. La Regidoria de Serveis Socials ha anunciat que en aquesta ocasió s’han beneficiat 175 estudiants dels centres CEIP Almassaf i CEIP Pontet, invertint per a això un total de 50.812 euros. Entre els objectius d’aquesta iniciativa es troben la col·laboració econòmica per a suavitzar les càrregues derivades de la cura i la criança dels xiquets i xiquetes i la promoció de la conciliació personal i laboral de pares, mares i responsables legals.



El Departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes acaba de publicar els llistats definitius d’estudiants d’Educació Infantil i Primària inscrits en els centres escolars de la població admesos en el programa de beques de menjador promogudes pel consistori municipal per al curs 2019-2020.



En aquesta convocatòria es beneficiaran d’aquestes subvencions un total de 175 estudiants, 132 del CEIP Almassaf i 43 del CEIP Pontet. De totes aquestes persones, la gran majoria cobrarà una ajuda de 292 euros, mentre que tan sols tres comptaran amb una contribució de 196 euros. Amb tot, l’executiu local invertirà en aquesta qüestió 50.812 euros.



Els principals objectius d’aquesta mesura són la generació d’un estímul que suavitze les càrregues derivades de la cura i la criança dels xiquets i xiquetes i promoure la conciliació personal i laboral. “La conciliació és una tasca complicada per a un gran nombre de famílies en la nostra localitat i aquest programa d’ajudes és el nostre granet d’arena per a resoldre part d’un problema del qual les administracions públiques no podem desentendre’ns”, ressalta el regidor de Serveis Socials, Faustino Manzano.



El termini per a presentar les sol·licituds va romandre obert del 8 de juny al 8 de juliol i per a poder optar a la concessió era requisit indispensable demanar també la beca de menjador de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana o confirmar l’esborrany. Un total de 127 persones han resultat beneficiàries de la convocatòria autonòmica, per la qual cosa queden excloses del programa de beques municipal.



En les bases també es recollia que era necessari estar matriculat o matriculada en el CEIP Almassaf o CEIP Pontet, formar part del padró i mantindre residència efectiva a Almussafes almenys dos anys abans, que els ingressos familiars referits a l’exercici 2018 no superaren els llindars establits i haver abonat al centre corresponent la diferència entre la quantitat subvencionada per al curs 2018-2019 i el cost total del servei. A més, s’exigeix l’assistència continuada de l’alumnat al menjador per a poder cobrar la quantitat assignada.



Una Comissió d’Avaluació es va encarregar de la baremació de les sol·licituds presentades d’acord amb els requisits exigits en la present convocatòria, que es van publicar en el portal web municipal, i de solucionar les reclamacions registrades durant el període d’al·legacions.