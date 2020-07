L’Ajuntament d’Almussafes concedeix les primeres 13 ajudes al lloguer de la convocatòria de 2020

El consistori inverteix en aquest programa municipal 115.000 euros, després d’ampliar el crèdit des dels 60.000 euros previstos inicialment



Per primera vegada, s’ha suprimit el requisit d’edat per a poder accedir a la convocatòria, que romandrà oberta fins al 15 de setembre

La concessió de subvencions del programa d’ajudes al lloguer promogut per l’Ajuntament d’Almussafes ja ha començat. L’administració local ha donat el vistiplau a les primeres 13 sol·licituds que complien amb les bases, que poden consultar-se en www.almussafes.net. La quantitat total atorgada fins ara ascendeix als 7.340 euros, encara que el pressupost total destinat a aquest programa durant el present exercici és de 115.000 euros. El període de presentació de les peticions romandrà obert fins al pròxim 15 de setembre, per la qual cosa en els pròxims mesos aniran anunciant-se noves tandes d’assignacions. Per primera vegada des de la posada en marxa del programa, s’ha eliminat el límit d’edat per a poder optar a les ajudes, que poden arribar als 1.200 euros.



El Programa de Subvencions per al Lloguer de Vivendes impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes per a l’exercici de 2020 ja ha aprovat, de manera provisional, les 13 primeres sol·licituds. La quantia total d’aquesta primera tanda ascendeix a 7.340 euros, que s’han distribuït en ajudes que oscil·len entre els 200 i els 600 euros. Tan sols una de les 14 peticions registrades ha sigut rebutjada, sent la causa de la desestimació l’incompliment de la base huitena, que estableix com a requisit de sou per a les persones sol·licitants un màxim de 2,45 vegades el salari mínim interprofessional. El pressupost total per a la present edició del programa ascendeix a 115.000 euros, una quantitat que s’ha incrementat des dels 60.000 euros inicialment previstos després de la corresponent modificació de crèdit.



“Aquest important canvi ve motivat per l’eliminació del límit d’edat per a poder optar a les ajudes, una cosa que teníem ja en ment per a futures convocatòries i que amb la pandèmia hem volgut avançar. La crisi sanitària a la qual ens estem enfrontant ha provocat una crisi econòmica que des de l’executiu municipal ja estem combatent a través de la posada en marxa de nombroses iniciatives, entre les quals s’inclouen nous programes i el reforç d’uns altres ja existents, com és el cas de les ajudes al lloguer”, explica l’alcalde, Toni González, qui espera que enguany augmenten les sol·licituds “a causa de la reducció d’ingressos que ja estan patint moltes famílies”. “La nostra obligació és no deixar a ningú arrere, i totes les nostres accions van encaminades cap a eixe objectiu”, comenta.



Poden optar a aquestes ajudes, destinades a col·laborar en l’accés a la vivenda habitual i permanent en règim de lloguer durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020, totes les persones empadronades en la localitat almenys un any. Les sol·licituds poden presentar-se fins al pròxim 15 de setembre telemàticament o de manera presencial en el Registre General de l’Ajuntament i en les Oficines Municipals de la Casa Ayora. Les bases poden consultar-se en www.almussafes.net i per a la resolució dels dubtes cal contactar amb el Centre d’Informació Juvenil en el seu horari d’atenció, tant presencial com telefònicament.