L’Ajuntament d’Almussafes continua amb la desinfecció, neteja i manteniment de la població

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A més de la higienització amb lleixiu dels espais públics, el consistori ha començat aquesta setmana el desbrossament del barranc del Tramusser i dels aparcaments públics

Les tasques de desinfecció, neteja i manteniment continuen sense descans a Almussafes. La brigada municipal, els treballadors del Pla d’Ocupació Local (POL), les empreses Cespa, Girsa i Balsells i la Cooperativa Agrícola COAGAL s’encarreguen de dur a terme els treballs que permeten la posada a punt de tot el terme municipal, amb accions reforçades durant el confinament al qual està sent sotmés la població per a frenar l’avanç del Covid-19.

La desinfecció d’espais públics, que s’ha intensificat des de la declaració de l’estat d’alarma, s’ha realitzat aquesta setmana en la Residència ‘La Vila’, el Centre de Salut, rondes de circumval·lació, carrers, illes ecològiques i pipicans. A més d’aquestes intervencions, que duen a terme l’empresa contractada Girsa (de dilluns a divendres) i la brigada municipal (de dilluns a dissabte), la higienització de totes les zones del nucli urbà es completa aquests dies gràcies a la col·laboració voluntària de l’empresa Balsells (dilluns i dimecres), que realitza un reforç solidari en carrers, voreres i contenidors, i la Cooperativa Coagal, que els dimarts i els divendres desinfecta les zones altes dels edificis amb un vehicle atomitzador.

D’altra banda, una vegada conclosa l’aturada de les activitats no essencials, l’empresa Cespa ha tornat a les seues labors de manteniment de parcs i jardins. Així mateix, després d’un mes en què l’atenció s’ha centrat pràcticament en exclusiva en qüestions relacionades amb l’estat d’alarma, aquesta setmana la brigada municipal i les persones contractades per l’Ajuntament a través del POL han començat a reprendre altres tasques de manteniment, com el desbrossament del barranc del Tramusser i els aparcaments municipals.