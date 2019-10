L’Ajuntament d’Almussafes continua amb la instal·lació de càmeres de videovigilància en el Polígon Industrial Joan Carles I

Connect on Linked in

Es tracta de la segona fase d’aquest projecte, que està finançat gràcies a una subvenció de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Amb aquesta actuació es busca millorar la seguretat de l’àrea industrial i dissuadir de possibles robatoris en les empreses situades al parc

El projecte de Millora, Modernització i Dotació d’Infraestructures i Serveis en els Polígons Industrials d’Almussafes, impulsat gràcies a la subvenció atorgada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, continua avant amb la segona fase de la instal·lació de càmeres de videovigilància al parc industrial Joan Carles I. En aquesta ocasió s’estan col·locant 8 dispositius, que s’uniran als sis instal·lats a finals de 2018. Quan concloga la intervenció, es posarà en marxa el sistema, que estarà connectat amb les dependències de la Policia Local. L’objectiu del consistori municipal amb aquest mecanisme, que detecta matrícules i controla el trànsit interior a través de l’enregistrament permanent, és millorar la seguretat i exercir un efecte dissuasiu sobre robatoris a naus i instal·lacions.

Des de fa unes setmanes, l’Ajuntament d’Almussafes està procedint a la instal·lació de huit càmeres de videovigilància en el Polígon Industrial Joan Carles I, una actuació inclosa dins del Pla de Millora, Modernització i Dotació d’Infraestructures i Serveis en els Polígons Industrials situats en el terme municipal de la localitat. Es tracta de la segona fase d’un projecte amb el qual en 2018 ja es van col·locar 6 dispositius d’aquestes característiques amb l’objectiu d’incrementar la seguretat d’aquests espais, reforçar l’actual servei de protecció i exercir un efecte dissuasiu sobre robatoris a naus i instal·lacions.

L’acció, finançada gràcies a una subvenció concedida per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i adjudicada a l’empresa Electronic Trafic, S.A., “permetrà continuar garantint la màxima cobertura de seguretat possible per a evitar les incidències que puguen registrar-se en les nostres àrees industrials”, explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic. Cadascuna de les dues fases implementades compten amb un pressupost total de 16.446,62 euros (IVA inclòs), pel que la inversió total realitzada fins ara ascendeix a 32.893,24 euros (IVA inclòs).

Per a l’alcalde, Toni González, “aquest tipus de projectes són els que ens acosten al nostre objectiu de disposar d’uns polígons industrials propis del segle XXI, en els quals les infraestructures utilitzen l’última tecnologia per a aconseguir que la seguretat, la sostenibilitat i la creació d’ocupació i riquesa s’aconseguisquen de la manera més eficient possible”.

La instal·lació d’aquestes càmeres, connectades a un circuit tancat de televisió, permetrà detectar matrícules en els controls d’accés i controlar el trànsit interior, a través de l’enregistrament permanent per al seu posterior visionat en les dependències de la Policia Local. Per a això, s’ha instal·lat un programari de visualització, així com tot el centre de gestió necessari per al tractament de les imatges per part del cos policial. A nivell tècnic, l’equip consta de gravadors digitals, que proporcionen una gran qualitat de vídeo gràcies a la seua eixida HDMI i alta resolució d’imatge, i la seua tecnologia és compatible amb la integració en centrals receptores d’alarmes.

El sistema, que entrarà en funcionament en les pròximes setmanes detectarà el moviment, gravarà a diferent velocitat i serà accessible de manera remota des d’ordinadors i telèfons intel·ligents amb accés a internet per a visualitzar els vídeos, tant en temps real com a través dels arxius dels enregistraments realitzats.