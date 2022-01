L’Ajuntament d’Almussafes contracta a 78 persones amb els cinc plans d’ocupació actuals

Connect on Linked in

Un total de 78 persones estan contractades actualment per l’Ajuntament d’Almussafes gràcies als cinc plans d’ocupació impulsats per la Generalitat Valenciana en col·laboració amb el consistori municipal. Això suposa una inversió d’1.607.857,07 euros, dels quals el consistori aporta 160.456 euros. Quatre d’aquests programes han començat recentment, per la qual cosa l’administració local ha organitzat un acte hui, dijous 13 de gener, per a donar-los la benvinguda a les 53 persones que formen part d’ells. En la trobada han participat l’alcalde, Toni González, la primera tinenta d’Alcaldia, Davinia Calatayud, el regidor de Comerç, Àlex Fuentes, i la directora de l’Agència de Desenvolupament Local, Elena Baldoví. “El traball en matèria d’ocupació que hem desenvolupat durant els últims anys des de l’executiu local i la homologació per part de Labora dels nostres espais públics ens han permés fer realitat tots aquestos projectes que redunden en un benefici present i futur de la nostra ciutadania. Disposar d’un lloc de treball és primordial per a la societat del benestar i confie en què aquestos contractes, alguns d’ells mixtes en quant a formació, els capaciten per a tindre èxit en el món laboral”, assegura el primer edil.



L’executiu municipal d’Almussafes continua apostant per la generació d’ocupació a través de la seua adhesió a diferents programes promoguts per altres administracions, però en els quals l’Ajuntament de la localitat participa activament, tant amb aportacions econòmiques com amb la posada a la disposició d’aquestes iniciatives dels recursos materials i personals disponibles. En aquests moments estan en marxa en la població un total de cinc d’aquests plans, que sumen una inversió total d’1.607.857,07 euros, dels quals 160.456 euros provenen de les arques municipals. Gràcies a ells 63 almussafenys i almussafenyes estan gaudint d’un contracte laboral d’un any a l’Ajuntament, als quals cal sumar les 15 persones, tres per cada pla, que s’encarreguen de gestionar i impartir els programes en qualitat de personal tècnic. En conseqüència, són 78 el nombre total de persones beneficiades gracies a aquestes accions.



“La nostra estratègia és clara: continuar aprofitant tots els projectes al nostre abast perquè treballe el major nombre de persones possible. Aquesta és, al costat del benestar social de la ciutadania, la nostra prioritat com a govern municipal”, explica l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González.



El primer edil ha reunit aquest matí a les 10.30 hores a la sala de conferències del Centre Cultural a les 53 persones que s’han incorporat a aquests plans entre finals de 2021 i principis de 2022 per a donar-los la benvinguda i desitjar-los una feliç estada en els seus llocs. “El traball en matèria d’ocupació que hem desenvolupat durant els últims anys des de l’executiu local i la homologació per part de Labora dels nostres espais públics ens han permés fer realitat tots aquestos projectes que redunden en un benefici present i futur de la nostra ciutadania. Disposar d’un lloc de treball és primordial per a la societat del benestar i confie en què aquestos contractes, alguns d’ells mixtes en quant a formació, els capaciten per a tindre èxit en el món laboral”, assenyala González.



Plans d’ocupació

Un dels plans d’ocupació recentment inaugurats és el ECOVID-2021, gràcies al qual s’han incorporat huit persones majors de 30 anys (3 operaris de neteja, 4 conserges i 1 acompanyant de majors). La subvenció del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) ha sigut de 124.215,29 euros, als quals l’Ajuntament ha afegit altres 34.728 euros.



Així mateix, altres cinc persones han sigut incloses en el pla EMPUJU 2021, totes elles menors de 30 anys. En aquest cas, la subvenció de la Generalitat Valenciana ascendeix a 116.393,78 euros i l’aportació municipal a 19.728 euros. Gràcies a aquesta acció, s’ha contractat un tècnic en Medi Ambient, un titulat en Comptabilitat i Finances, un dissenyador gràfic i multimèdia, un graduat en Relacions Internacionals i un tècnic superior en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública.



El tercer dels projectes són els dos tallers d’ocupació impulsats per ESPAI LABORA, gràcies als quals vint persones s’estan formant en manteniment d’obra i en suport administratiu en departaments municipals mentre realitzen pràctiques i reben un sou, deu en cada àmbit. El cost total de la seua posada en funcionament és de 531.516,8, sent la contribució autonòmica de 482.716,80 euros i la municipal de 48.800 euros.



L’últim pla recentment inaugurat, i els participants del qual també han estat presents en l’acte de hui, és el denominat T’AVALEM, en el qual 10 joves de fins a trenta anys estan aprenent qüestions relacionades amb la instal·lació, el manteniment i la restauració paisatgística i altres deu sobre manteniment i accessibilitat d’espais públics. En tots dos casos ho estan fent mentre apliquen els coneixements adquirits i a canvi d’un salari. Aquests tallers d’ocupació compten amb un pressupost de 530.716,8 euros (482.716,8 euros de subvenció i 48.800 euros de fons propis).

“L’aposta en matèria d’ocupació és molt forta perquè sabem que és l’única via de millorar la vida de la ciutadania. Se’ls proporciona un treball, però alhora ampliem el seu currículum per a obrir-los moltes més portes en el futur”, afig l’alcalde, qui ha estat acompanyat en l’acte per la primera tinenta d’Alcaldia, Davinia Calatayud, el regidor de Comerç, Àlex Fuentes, i la directora de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), Elena Baldoví.



Et Formem

A aquests quatre plans se suma l’escola-taller ET FORMEM, l’alumnat del qual afronta en aquests moments el tercer i últim nivell d’un itinerari formatiu sobre Activitats Administratives que estarà en marxa fins a mitjan aquest 2022. Labora ha invertit en les tres fases d’aquesta iniciativa, dos d’elles completades el passat any 2021, un total de 373.261,60 euros, quantitat a la qual l’Ajuntament ha afegit altres 11.800 euros per a fer-la possible. L’actual curs compta amb una subvenció de 241.358,40 euros i amb una aportació municipal de 8.400 euros