L’Ajuntament d’Almussafes convoca el seu XXII Concurs de Targetes Nadalenques

L’objectiu del consistori és promoure la creativitat i intentar mantindre la tradició de l’ús d’aquesta eina de comunicació



Les obres podran presentar-se del 21 d’octubre al 4 de novembre en el Centre d’Informació Juvenil i la votació popular serà de l’11 al 22 de novembre



L’organització concedirà un diploma commemoratiu i un regal didàctic a les persones que resulten guanyadores del certamen

El pròxim dilluns 21 d’octubre s’obrirà el termini perquè la ciutadania puga presentar en el Centre d’Informació Juvenil propostes per al XXII Concurs de Targetes Nadalenques Vila d’Almussafes, promogut per l’Ajuntament de la població. El període, que conclourà el 4 de novembre, donarà pas a una votació popular que es desenvoluparà de l’11 al 22 de novembre, i de la qual eixiran els treballs guanyadors d’aquesta nova edició de la iniciativa. L’executiu local entregarà quatre premis en la categoria infantil, tres en la juvenil i altres tres en l’adulta. Les bases ja poden consultar-se en la pàgina web municipal (www.almussafes.net).



Les tradicions tornaran a posar-se en valor a Almussafes amb la celebració del XXII Concurs de Targetes Nadalenques, un certamen artístic amb el qual l’Ajuntament de la localitat pretén remarcar la importància de mantindre el costum d’enviar felicitacions a familiars, amistats i persones conegudes coincidint amb l’arribada d’aquesta destacada època de l’any. “En un moment en el qual la tecnologia ho aclapara pràcticament tot, des de l’executiu municipal volem que la ciutadania no oblide per complet aquests xicotets detalls que, a més de l’evident càrrega emocional, suposen una original manera de desenvolupar la creativitat”, explica la regidora de Joventut, Belén Godoy.



Podran participar en el concurs totes aquelles persones interessades residents a la Comunitat Valenciana, establint-se per a això les categories Infantil (fins als 11 anys), Juvenil (12 a 17 anys) i Adulta (a partir de 18 anys). En tots els casos el tema haurà d’estar relacionat amb el Nadal i amb els seus principals costums i els treballs hauran de tindre una superfície de 10×15 centímetres tancats i de 20×15 centímetres completament oberts, sent imprescindible que els dibuixos es realitzen en una sola cara exterior. A més, des de l’organització es dóna l’opció d’elaborar les creacions amb qualsevol tècnica, excepte pastís, de manera que no dificulte la reproducció tipogràfica.



Les obres hauran de presentar-se del 21 d’octubre al 4 de novembre en el Centre d’Informació Juvenil (CIJ) sense signatura ni nom, en un sobre tancat acompanyat a l’interior del nom, adreça telèfon i una fotocòpia del DNI. Així mateix, en l’exterior del sobre hauran de constar el nom, els cognoms i la categoria en la qual es participa. L’horari per a entregar les targetes en la infraestructura, situada en la plaça del Mercat número 11, serà de dilluns a divendres d’11 a 14 hores i de 16.30 a 20 hores.



Com cada any, l’elecció de les creacions guanyadores es realitzarà per votació popular, en aquesta ocasió de l’11 al 22 de novembre, període en el qual les targetes quedaran exposades al públic en el CIJ perquè la ciutadania trie les seues favorites. Tal com consta en les bases, que poden consultar-se en www.almussafes.net, del resultat de la votació se seleccionaran les quatre primeres de la categoria infantil, les tres primeres de la categoria juvenil i les tres primeres de la categoria adulta. A les persones guanyadores se’ls obsequiarà amb un diploma acreditatiu i un regal didàctic durant l’acte de lliurament de premis que se celebrarà el dijous 12 de desembre en el CIJ. Entre totes les persones participants també se sortejarà un altre regal didàctic.