L’Ajuntament d’Almussafes crea un servei d’informació a través de WhatsApp

El nou canal de comunicació a través de WhatsApp de l’Ajuntament d’Almussafes ja està en marxa. Les persones que desitgen rebre informació relacionada amb l’administració local a través d’aquesta aplicació només han d’agregar el número 617 38 93 57 a l’agenda de contactes i enviar un missatge amb el nom i els cognoms per a ser inclosos en la llista de difusió. Per al regidor de Comunicació, Jaime Wic, “la tecnologia ens permet estar cada vegada més prop dels nostres veïns i veïnes i no podem desaprofitar l’oportunitat d’establir un sistema que pot arribar a molta gent, molta més de la que té accés a les xarxes socials”. Les condicions del servei, que és totalment gratuït per a la ciutadania, poden consultar-se en el tauler d’anuncis de www.almussafes.net.



La informació municipal d’Almussafes arribarà a partir d’ara a la ciutadania a través d’un nou canal de comunicació unidireccional. Als sistemes utilitzats habitualment per l’Ajuntament per a mantindre al dia a la població, se suma a partir d’ara un servei de WhatsApp a través del qual el consistori municipal remetrà notícies sobre qüestions d’actualitat relacionades amb l’àmbit d’actuació de l’administració local. Aquest sistema, a través del qual s’enviarà informació institucional i dels diferents serveis oferits per l’Ajuntament, també serà utilitzat pel Departament de Comunicació per a transmetre en temps real en situacions d’alerta i per a funcions de seguretat ciutadana.



“La tecnologia ens permet estar cada vegada més prop dels nostres veïns i veïnes i no podem desaprofitar l’oportunitat d’establir un sistema que pot arribar a molta gent, molta més de la que té accés a les xarxes socials, on l’Ajuntament ja manté puntualment informada a la ciutadania sobre temes tan transcendents com el temporal que estem vivint aquests dies”, destaca el regidor de Comunicació, Jaime Wic.



Per a donar-se d’alta en l’eina tan sols cal agregar a l’agenda de contactes el número de telèfon 617 38 93 57 i enviar un missatge a través de l’aplicació amb el nom i els cognoms, després del que la persona sol·licitant passarà a formar part en un termini màxim de 72 hores de la llista de difusió que s’utilitzarà per a llançar els continguts d’actualitat. El canal d’informació és unidireccional, per la qual cosa no es contestaran missatges a través de l’aplicació.



Les dades de les persones registrades en el servei seran tractades per l’Ajuntament d’Almussafes en qualitat de Responsable de Tractament amb la finalitat de gestionar l’enviament de comunicacions o notificacions per part de l’entitat i en cap cas es compartiran de manera pública. Així mateix, el consistori remarca que la institució no emmagatzema informació dels usuaris en els seus sistemes.



“Ara serà encara més senzill estar informat de tot el que ocorre a nivell administratiu a Almussafes, ja que podrem rebre en un dispositiu que ja pràcticament és una extensió de la nostra mà i que ens acompanya a totes parts tots els avisos relacionats amb aspectes com a subvencions, tributs, activitats culturals i esportives, benestar social… I evidentment en qualsevol moment es podrà cancel·lar la subscripció amb la mateixa facilitat amb la qual es realitza l’alta, per la qual cosa no lliga a ningú”, assenyala l’edil.