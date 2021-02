L’Ajuntament d’Almussafes desratitza i desinfecta el sistema de clavegueram

L’empresa contractada per a la realització del servei, Trakta, ja ha dut a terme les tasques previstes per al mes de febrer

Trakta ja ha dut a terme el tractament de desratització i desinfecció en la xarxa de clavegueram corresponent al mes de febrer, unes labors que permeten garantir la seguretat, la higiene i la salubritat de la ciutadania. Així mateix, el divendres 19 de febrer es va procedir a la desinsectació dels espais destinats a l’esplai d’animals, els pipicaes. “El control de plagues és fonamental per a evitar problemes seriosos de salut pública, per la qual cosa és imprescindible seguir rigorosament el calendari d’intervencions fixat, com així està sent”, destaca el regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic.



L’edil recorda que aquests treballs, que es duen a terme de manera periòdica, s’intensifiquen amb l’arribada de l’estiu, època en la qual prolifera la presència de mosquits ‘rantella’ i de mosca negra. “La correcta planificació d’aquestes intervencions, essencials per a la vida en la població, ens permet assegurar els millors nivells de salubritat per a la ciutadania, una prioritat per a l’executiu municipal”, remarca.