L’Ajuntament d’Almussafes disposa de transport sanitari per a la vacunació de la ciutadania

Les persones amb dificultats per a desplaçar-se ja han fet ús del servei de taxi sanitari que l’executiu local va reprendre l’any 2017



Els veïns i veïnes també poden comptar amb el vehicle per a la vacunació massiva que s’iniciarà el 24 de maig en el Pavelló Poliesportiu de Benifaió

Des de l’inici de les vacunacions de la ciutadania d’Almussafes en el Museu de la Festa d’Alzira, els veïns i veïnes amb dificultats per als seus desplaçaments han disposat del servei de transport sanitari en taxi, impulsat l’any 2017 per l’Ajuntament per tal d’acostar a les persones a l’Hospital de la Ribera i al Centre d’Especialitats de Sueca en les franges horàries en les quals no hi ha autobús disponible. El servei de transport en taxi també estarà operatiu per als trasllats de veïns i veïnes, que no disposen de vehicle, fins al Pavelló Poliesportiu de Benifaió, on el pròxim 24 de maig començarà la vacunació massiva.



El servei de transport sanitari en taxi de l’Ajuntament d’Almussafes, creat per a garantir l’accés de la ciutadania a la sanitat en les franges horàries en les quals no hi ha autobús a l’Hospital de la Ribera i al Centre d’Especialitats de Sueca, també està disponible durant el procés de vacunació que s’està duent a terme per a frenar l’expansió de la Covid-19.



De fet, des que es va començar a inocular el fàrmac contra el coronavirus en el Museu de la Festa d’Alzira, el Departament de Benestar Social ha registrat i gestionat diverses peticions de veïns i veïnes d’Almussafes. El programa, impulsat per a facilitar els trasllats a les persones que no disposen d’alternativa per al desplaçament, també estarà a l’abast de la ciutadania que ha d’acudir a partir del pròxim dilluns 24 de maig al Pavelló Poliesportiu de Benifaió per a participar en la vacunació massiva.



“La falta de vehicle mai pot ser un obstacle per a rebre atenció mèdica ni perquè ens administren una vacuna tan necessària com aquesta, que és la que ens permetrà que tot torne a la normalitat al més prompte possible”, explica el regidor de Sanitat, Faustino Manzano. L’edil, que recorda que aquest programa compta amb un pressupost de 33.000 euros per a aquest 2021, destaca “la importància de comptar amb aquest servei, sobretot en un moment com aquest, en el qual la ciutadania ha de sentir que les administracions estan del seu costat i simplifiquen al màxim el procés”.



Servei de Taxi Sanitari

L’Ajuntament d’Almussafes va reprendre en 2017 el Servei de Taxi Sanitari, al qual en 2020 va destinar 33.000 euros del pressupost municipal. Finalment, la inversió realitzada va ser de 17.159 euros en un total de 463 trajectes, 75 menys que en 2019 a causa de la suspensió del programa durant el confinament domiciliari. Aquests 33.000 euros suposen 2.000 euros més dels consignats l’any passat.