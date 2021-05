L’Ajuntament d’Almussafes dóna llum verda al pla economicofinancer de l’ampliació de la residència de majors

L’empresa concessionària del servei invertirà 1.700.000 euros en la intervenció, que està previst que comence aquest 2021 i es prolongue durant 9 mesos



El projecte, per al qual el consistori cedirà la parcel·la situada just al costat del centre, permetrà sumar 34 noves places i arribar fins a les 83 per a cobrir les necessitats presents i futures

Si tot avança segons el que es preveu, en 2022 entrarà en funcionament l’ampliació de la Residència i Centre de Dia ‘La Vila’ d’Almussafes, complex assistencial en el qual s’oferiran 83 places, 34 més de les existents en aquest moment. El ple de la corporació municipal va aprovar la setmana passada el pla economicofinancer presentat per l’empresa concessionària, Almussafes Gestió Sanitària, S. L., per la qual cosa en breu es donarà a conéixer el projecte definitiu perquè les obres puguen començar al llarg de 2021. La companyia invertirà en l’operació un total d’1.700.000 euros i l’Ajuntament cedirà la parcel·la de titularitat pública per a fer realitat aquesta ampliació, que comportarà també canvis en el contracte de concessió.



El projecte d’ampliació de la Residència i Centre de Dia ‘La Vila’ d’Almussafes anunciat el mes de desembre passat continua avant i cada vegada està més prop de materialitzar-se. El passat dijous 6 de maig, el ple de la corporació municipal va aprovar el pla economicofinancer presentat per l’empresa concessionària del servei, Almussafes Gestió Sanitària, S.L., en el qual es recullen la inversió total, els terminis d’execució aproximats, el nombre de places que se sumaran i els canvis realitzats en la concessió.



El Projecte Integral de Majors (PIM), nom amb el qual es coneix el contracte de concessió d’obra pública d’aquest edifici assistencial, s’ha modificat per a poder ampliar la capacitat del centre, que passarà de les 49 places actuals a les 83. S’afegiran 34 noves, de les quals 28 seran concertades, 4 privades i les 2 restants seran gestionades directament per l’Ajuntament en concepte de cànon (42.113 euros a l’any). Quan finalitze la construcció d’aquest nou edifici, situat a nou metres del ja existent, la residència comptarà amb 63 places concertades (gestionades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives), 8 privades i 12 municipals.



“Gràcies a aquesta operació acabarem amb la llista d’espera existent en l’actualitat i complirem amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, que indiquen que, segons l’evolució i projecció de la població a Almussafes, en 2033 hauríem de tindre 82,9 places. D’aquesta manera garantim la disponibilitat de places i, per tant, el benestar de les persones que necessiten l’atenció sociosanitària que es brinda a ‘La Vila’ per a viure còmoda i tranquil·lament”, ressalta la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud.



L’alcalde, Toni González, posa en valor “el fort compromís de l’executiu municipal en polítiques socials, una estratègia que en ocasions com aquesta porta aparellat també l’increment del patrimoni local del conjunt de la ciutadania, ja que el nou edifici passarà a engrossir el nombre de dependències públiques a la disposició de les persones que necessiten accedir a les prestacions que s’ofereixen en aquest”.



Característiques de l’acord

Segons el pla economicofinancer al qual se li ha donat el vistiplau, l’empresa realitzarà una inversió d’1.700.000 euros per a dur a terme aquest projecte, 1.500.000 corresponents al projecte i la construcció i 200.000 euros a l’equipament de les estades resultants de la intervenció. La previsió és que les obres comencen aquest any 2021 i que es prolonguen durant al voltant de 9 mesos, per la qual cosa es calcula que al llarg de 2022 puguen inaugurar-se les noves dependències.



El nou edifici s’alçarà en la parcel·la confrontant al centre, que disposa de 212,76 m² i és de titularitat municipal. Comptarà amb tres plantes, en les quals se situaran 24 habitacions (18 simples i sis dobles) i els espais comuns. Les restants 4 noves places s’obtindran de partir dues habitacions simples de grans dimensions situades en l’ala principal. El projecte definitiu es presentarà en les pròximes setmanes.



L’actuació ha requerit l’ampliació del contracte en vigor en 3 anys addicionals per a garantir el manteniment de l’equilibri econòmic de les prestacions de la concessió, per la qual cosa la data de finalització es trasllada a l’11 de novembre de 2052. Quan finalitze aqueix termini, les obres i instal·lacions objecte de la concessió, amb totes les seues dependències i serveis accessoris revertiran a l’Ajuntament.