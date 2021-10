L’Ajuntament d’Almussafes dotarà de plataforma única el centre històric de la població

Connect on Linked in

L’avantprojecte del pla de conversió en zona de vianants es va presentar dimecres passat, 27 d’octubre, a comerciants i veïnat de la zona centre del nucli urbà

En la primera fase del pla, que s’executarà l’any vinent 2022, es remodelaran els carrers Plantades i Hospital

Accessibilitat, recuperació d’espais per al vianant, calmat del trànsit rodat i promoció d’altres mitjans alternatius de transport són els quatre objectius del pla

. El Consistori d’Almussafes acaba de presentar el seu pla per a la creació de plataformes úniques en bona part dels carrers de la zona centre del nucli urbà per a donar prioritat als vianants i millorar l’accessibilitat d’aquestes. Dimecres passat, la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, juntament amb l’arquitecte municipal, Xavier Adam, i dos tècnics de l’empresa redactora de l’avantprojecte Crearqcio coop v van explicar la iniciativa, en sengles reunions per a comerciants i ciutadania, que transformarà i convertirà en zona de vianants els carrers Plantades, Hospital, Santa Anna i Mestre Cardona, així com la Plaça del Mercat. El projecte de reordenació de l’espai públic, basat en els Plans de Mobilidad Urbana Sostenible i Accessibilitat de l’Ajuntament, s’executarà en dues fases i s’estendrà fins a l’any 2024.

La plataforma única igualarà la rasant de voreres i calçada perquè tothom compartisca el mateix vial, prioritzant al vianant. Amb això, explica l’edil d’Urbanisme, “obligarem el vehicle motoritzat a reduir la seua velocitat i l’objectiu és que, amb el temps, també es minimitze la seua presència en aquests carrers del centre històric, que s’humanitzaran i seran més caminables, complint finalment amb els paràmetres d’accessibilitat i mobilitat”.

L’executiu local ha planificat el desenvolupament de la intervenció urbanística en dues fases. La primera d’elles remodelarà les vies públiques Plantades i Hospital en un projecte d’obra que donarà principi previsiblement al juny de 2022 i el termini d’execució de la qual es fixarà en 4 mesos. “D’aqueixa manera aprofitarem l’estació estiuenca per a minimitzar les molèsties a ciutadania i comerciants, a més d’evitar la temporada de fortes pluges”, postil·la Davinia Calatayud. En la segona fase, que s’executarà entre els anys 2023 i 2024, s’escometrà la conversió en zona de vianants de la Plaça del Mercat i dels carrers Mestre Cardona i Santa Anna.

Ens trobem un entorn urbà amb greus deficiències d’accessibilitat i poc inclusiu, en el qual es prioritza el trànsit motoritzat enfront dels desplaçaments a peu. Les voreres són extremadament reduïdes i impracticables per al vianant en general, però especialment per a persones amb diversitat funcional i aquelles que transiten amb carros de compra o de bebé per la citada zona.

La intervenció plantejada donarà resposta a totes aquestes manques, a més d’assegurar el proveïment dels comerços existents en la zona, els aparcaments privats existents i el muntatge del mercat ambulant.

Així mateix, s’utilitzarà paviment drenant que permetrà filtrar l’aigua de pluja, millorant la permeabilitat del sòl i facilitant els escolaments superficials cap als col·lectors de pluvials actuals i previstos.

“Dotarem d’una identitat pròpia el nostre centre històric, a més de complir amb la legislació vigent quant a accessibilitat i d’ajustar-nos als paràmetres del nou paradigma de mobilitat, basat en la recuperació d’espais per al vianant, el calmat del trànsit rodat, la promoció d’altres mitjans alternatius de transport i la contribució a la lluita contra el canvi climàtic”, conclou Calatayud.