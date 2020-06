L’Ajuntament d’Almussafes elimina el límit d’edat per a accedir a les ajudes al lloguer

Connect on Linked in

El termini per a sol·licitar esta subvenció, que podrà ascendir fins als 1.200 euros per sol·licitant, ja està obert

L’executiu local d’Almussafes destinarà este 2020 una important inversió a les ajudes al lloguer i a l’adquisició de la primera vivenda. Ambdós programes tornen a convocar-se un any més amb la finalitat de col·laborar en estos gastos, en una edició en què, per primera vegada, s’ha suprimit el requisit d’edat per a poder accedir a l’apartat relatiu al lloguer i en la que, a més, s’àmplia la dotació pressupostària inicialment prevista en els comptes generals. Segons l’alcalde, Toni González, era una millora del projecte que teníen pensat implementar”, però “la crisi econòmica derivada de la pandèmia de coronavirus ha fet accelerar la seua aplicació per a complir amb el seu compromís de no deixar a ningú arrere en esta recuperació que ja han iniciat amb l’aprovació de nombroses mesures fiscals.

Les sol·licituds ja poden presentar-se telemàticament o de manera presencial en el Registre General de l’Ajuntament i en les Oficines Municipals de la Casa Ayora. Les bases estan disponibles en www.almussafes.net i per a la resolució de dubtes la ciutadania ha de contactar amb el Centre d’Informació Juvenil en el seu horari d’atenció, tant presencialment com telefònicament.

Totes les persones empadronades en la localitat almenys un any podran optar a esta subvenció, que es distribuïx amb l’objectiu de col·laborar en el finançament del lloguer de vivendes ubicades en la zona urbana del terme municipal de la població durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

El consistori invertirà en reste programa els 68.460 euros de fons propis inicialment previstos en el pressupost i els 60.000 resultants del modificat que s’està gestionant en l’actualitat, sent la quantia màxima a subvencionar per vivenda de 1.200 euros, sempre que esta quantitat no supere el 50% del preu de la renda. En este cas, la subvenció quedaria reduïda a este percentatge màxim, tal com consta en les bases, que poden consultar-se en www.almussafes.net.

Per a este 2020, l’Ajuntament manté, i amb la normativa utilitzada fins ara, les subvencions habilitades per a la compra o autopromoció de les primeres vivendes de jóvens de la localitat.

En este cas, la quantia màxima a subvencionar per vivenda serà de 2.100 euros, havent consignat en els Pressupostos Municipals per a 2020 un crèdit total de 10.000 euros, tots ells amb càrrec també a fons propis. Les sol·licituds hauran de presentar-se fins al 30 de setembre en els punts d’atenció ja citats, mentres que els dubtes seran ateses en el Centre d’Informació Juvenil de dilluns a divendres de 10 a 14 hores, fins al 10 de juliol, o cridant al 96 178 51 10.

Podran beneficiar-se d’este programa jóvens d’entre 18 i 35 anys, o menors emancipats en el moment de la compra, sempre que es tracte de l’accés a la primera vivenda. I respecte a l’import de les ajudes, les persones beneficiàries rebran el 100% de la subvenció sempre que la totalitat dels compradors complisca amb els requisits de les bases. En cas contrari, es concedirà l’import corresponent al percentatge de participació dels que complisquen estos, tot això d’acord amb els criteris de baremació establits.