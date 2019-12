L’Ajuntament d’Almussafes entrega els premis del concurs de dibuixos del Calendari Municipal

L’acte se celebrà a les 19 hores d’ahir dilluns, 16 de desembre, en el Centre Cultural amb la presència de nombrosos familiars



A continuació, s’inaugurà en el hall de la infraestructura l’exposició amb els treballs guanyadors d’aquesta nova edició, dedicada al canvi climàtic



La sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes va acollir, per primera vegada a les 19 hores d’ahir dilluns 16, el lliurament dels premis del concurs de dibuix escolar mitjançant el qual s’han triat les imatges que formen part del Calendari Municipal de 2020, que estarà dedicat a mostrar els efectes del canvi climàtic i a les accions que poden dur-se a terme per a frenar-lo. L’alumnat amb creacions seleccionades per a l’almanac del pròxim any rebé de mans del regidor d’Educació, Pau Bosch, un llibre sobre la temàtica analitzada en l’almanac, i formà part de la foto de família amb la qual es posà el el punt i final a la convocatòria, a la qual assistiren nombrosos familiars de la joventut guardonada.



A continuació, s’inaugurà l’exposició que mostra els treballs inclosos en aquesta publicació, que romandrà disponible per a la seua visita per part de la població en el hall del Centre Cultural fins all pròxim diumenge 5 de gener. En ells apareixen representats joves estudiants dels tres centres educatius de la localitat. “El calendari és una genial eina per a difondre entre la ciutadania qüestions que considerem importants, com en aquest cas la preservació del medi ambient, i també per a promoure la creativitat de l’alumnat”, assegura el regidor d’Educació, Pau Bosch.





Contingut del calendari

Els tres primers mesos de l’any estan dedicats al plàstic zero, els productes de proximitat i l’agricultura. Abril, maig i juny al consum amb responsabilitat, el fons marí i el desglaç, respectivament. L’estiu intenta sensibilitzar sobre la cura de les platges (juny) i els boscos (juliol) i la lluita contra la desertització (agost). Finalment, a l’octubre es recorda la importància de les 3 R (reduir, reutilitzar i reciclar), al novembre la necessitat de mitigar la contaminació atmosfèrica i al desembre els beneficis ambientals de comptar amb aigües netes.