L’Ajuntament d’Almussafes homenatja el futbolista local Pablo Marí

En l’acte, celebrat hui dijous 26 de desembre a la casa consistorial, han abrigallat a l’esportista nombrosos familiars i part de l’equip de govern municipal



El defensa es va convertir al novembre en el primer nascut a Espanya a aconseguir la Copa Libertadores, la principal competició de clubs de Sud-Amèrica



La sala de plenaris de l’Ajuntament d’Almussafes ha acollit hui, dijous 26 de desembre, un acte d’homenatge al futbolista local Pablo Marí en el qual el jove, de 26 anys, ha rebut públicament l’enhorabona del consistori per haver guanyat amb el Flamengo de Rio de Janeiro la Copa Libertadores, el torneig de clubs més important de Sud-Amèrica. L’alcalde, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch, han presidit aquesta emotiva recepció institucional en la qual han participat nombrosos familiars.



El passat dissabte 23 de novembre, el futbolista almussafeny Pablo Marí Villar feia història en convertir-se en el primer jugador nascut a Espanya a guanyar la Copa Libertadores, la màxima competició a nivell de clubs de Sud-Amèrica. Després de quatre mesos en les files de l’equip brasiler ‘Clube de Regates do Flamengo’, i a les ordres del portugués Jorge Jesús, l’esportista va conquistar al costat dels seus companys la prestigiosa competició en un partit en el qual els carioques van derrotar al River Plate per 2-1. Marí aconseguia així el que fins ara ha sigut la major fita de la seua trajectòria professional.



Per a reconéixer públicament aquest històric èxit internacional, l’Ajuntament d’Almussafes ha homenatjat de manera oficial al jove hui, dijous 26 de desembre, en un acte que s’ha desenvolupat a les 12 hores a la sala de plenaris de la casa consistorial. L’alcalde, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch, han rebut en la infraestructura al defensa, qui ha acudit a la cita acompanyat per gran part de la seua família. Durant la seua intervenció, el president de l’executiu local ha resumit la seua carrera, fent èmfasi en el difícil que resulta destacar en un àmbit tan competitiu com el futbol professional.



González li ha entregat una reproducció de la Torre Razef en senyal de record per la seua visita i l’ha felicitat, en nom de tota la ciutadania de la població, per l’esforç mostrat. “Pablo és un referent de l’esport espanyol i ho ha demostrat clarament amb la Copa Libertadores”, assegura el primer edil. “Sens dubte, per al nostre municipi és un orgull comptar amb un veí en l’elit esportiva i també que gràcies a això el nom d’Almussafes s’haja convertit en notícia en tantes parts”, explica el primer edil.



L’emoció ha sigut la gran protagonista d’aquesta recepció pública en la qual han estat presents nombrosos familiars de l’homenatjat, entre els quals es trobaven la seua parella, el seu fill i els seus pares. A més, al costat de Toni González i Pau Bosch, han volgut mostrar el seu suport a Pablo les regidores Davinia Calatayud, Paqui Oliver i Mar Albuixech.



Trajectòria

Des que va començar a dedicar-se professionalment al futbol, el jugador ha passat per diversos equips. De 2010 a 2013 va estar en el Real Club Esportiu Mallorca. Posteriorment va romandre altres tres temporades en el Nàstic de Tarragona. I abans de recalar a Rio de Janeiro, en 2016 va ser fitxat pel Manchester City, etapa en la qual va defensar com a cedit els colors de tres equips: el Girona F. C. (2016-2017), el NAC Breda dels Països Baixos (2017-2018) i el Real Club Esportiu de la Corunya (2018-2019). Des del mes de juliol passat continua demostrant el seu talent en el Flamengo.