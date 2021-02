L’Ajuntament d’Almussafes i la EGM del Polígon Nord consoliden la seua aliança per a aconseguir millores en l’àrea industrial

Connect on Linked in

L’alcalde, Toni González, ha reclamat a les empreses col·laboració per a exigir a la Generalitat que destine més inversions als polígons gestionats amb Entitats de Gestió i Modernització, tal com recull la llei d’Àrees Industrials

La millora de la seguretat i solucionar els problemes d’inundacions són les prioritats de l’executiu local en el Polígon Nord

L’Ajuntament d’Almussafes i l’Entitat de Gestió i Modernització del Polígon Nord de la localitat han celebrat recentment la Junta Directiva de l’entitat en la qual s’ha plasmat el full de ruta dels pròxims mesos per a continuar avançant en la millora d’aquesta àrea industrial.

Entre les qüestions prioritàries que es van analitzar en la reunió destaca l’avanç de les converses entre l’Ajuntament i la Conselleria d’Infraestructures per a implementar solucions a les inundacions que es donen recurrentment en les àrees industrials i que el mes de novembre passat van provocar quantiosos danys materials.

En aqueix sentit, l’alcalde Toni González ha explicat als membres de la Junta Directiva que una solució intermèdia que proposa Conselleria és construir una bassa de laminació en una zona d’aparcament del polígon Joan Carles I que reculla l’aigua que arriba de la zona nord i evite que tot aqueix cabal acabe passant pel pas inferior de l’autovia i negant el Polígon Nord com va succeir fa uns mesos.

D’altra banda, l’Ajuntament també ha encarregat un estudi detallat de la situació de les infraestructures hídriques del municipi per a escometre millores i, entre elles, contempla intervindre sobre els sistemes d’evacuació d’aigua del propi Polígon Nord que actualment són pràcticament inexistents.

Reclamació a la Generalitat

Per a escometre aquestes i altres inversions, el president de l’executiu ha lamentat que només disposen de la línia d’ajudes de l’IVACE que, en la convocatòria de 2021, tampoc ha fet diferències entre els polígons que han constituït la seua EGM i la resta, a pesar que la llei de Gestió i Modernització d’Àrees Industrials aprovada en 2018 contempla més ajudes públiques per a les primeres.

En aqueix sentit, ha sol·licitat el suport a les empreses per a reclamar a la Conselleria el que correspon a les dues àrees industrials d’Almussafes com EGM constituïdes, i sent a més dues de les tres úniques que hi ha en tota la Comunitat Valenciana.

Respecte a la convocatòria d’ajudes de l’IVACE per a 2021, limita el màxim a 200.000 euros per àrea industrial i això és el que ha sol·licitat l’Ajuntament d’Almussafes per a escometre millores com la instal·lació de càmeres de vigilància connectades amb la central de la Policia Local, completar la instal·lació d’hidrants en tot el polígon, realitzar millores en l’asfaltat i la senyalització i escometre una sèrie d’actuacions en les zones verdes, així com adequar vies de ciclovianants per a fomentar la mobilitat sostenible.

Tot això amb la idea d’aconseguir del Polígon Nord una àrea industrial consolidada com més prompte millor.

En aqueix sentit, el primer edil i la gerent de l’entitat, Romina Moya, també han compartit la idea d’aplicar en el Polígon Nord les accions que es realitzen en el projecte de polígon intel·ligent que s’està desenvolupant per a l’àrea industrial Joan Carles I, també a Almussafes, i per al qual l’Ajuntament invertirà aquest any 300.000 euros.